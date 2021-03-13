Polis kontrolleri sürüyor

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 11 ve 12 Mart arası, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Polis açıklamasında, aynı sürede bir iş yerinin kapama saatlerine uymayarak açık bulundurulduğu kaydedilerek bahse konu kişiler ve iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

