Turist yoksa hayat yok

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi, yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek ve turizmin önemini vurgulamak amacıyla dün Başbakanlık önünde ilginç bir eylem düzenledi.

Hükümetlerin yanlış kararları yüzünden turizmin bittiğini belirten acente işletmecileri “bizi Corona değil, hükümet bitirdi” diyerek, yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Başbakanlık önünde pankart açan eylemciler KKTC turizminin ruhuna Fatiha okuduktan sonra

vatandaşlara helva dağıttı. Acente işletmecilerinin eylemine, 12 günden beri aynı yerde araçlarıyla birlikte eylem yapan Toplu Taşımacılar da destek verdi.

“Sadaka Değil Destek İstiyoruz”

Turizm sektörünün yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bitme noktasına geldiğine dikkat çekmek amacıyla yapılan eylem saat 12.00 sıralarında Başbakanlık önünde gerçekleştirildi. Eylemde “Açılmadan Kapanan Sektör”, “Sadaka Değil Destek İstiyoruz”, “KKTC Turizmi, Ruhuna Fatiha”, “Açılım Planı İstiyoruz”, “Bizi Öldürmek Demek Turizmi Öldürmek Demek”, Lokomotif Raydan Çıktı” dövizleri dikkat çekti.

Eylemde temsili bir mezar taşı kullanılarak turizmin kaybedildiği ifade edildi ve helva dağıtıldı.

İnisiyatif adına hazırlanan yazılı açıklamayı okuyan Atilla Şahin, bir yıl önce 13 Mart’ta Covid-19 nedeniyle kapanan ofislerin, bir yıl boyunca elzem durumlar dışında açılmadığını, seyahat acentelerinin bir yıldır meslekleri ve gelirleri olmadan yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

Plansızlık ve programsızlık sektörü öldürdü

Bir yıl boyunca işveren ve çalışanların hükümet tarafından unutulduğunu, yaşamlarını nasıl sürdürdüklerinin dahi sorulmadığını anlatan Şahin, bunun yanında ofis kiraları, sosyal sigorta yatırımları, vergiler, elektrik, su faturaları ve diğer tüm yükümlülüklerini ödemek zorunda bırakıldıklarını aktardı.

Hükümeti plansızlık, programsızlık ve sektörün ölümüne neden olmakla eleştiren Şahin, temsili olarak helva dağıttıklarını, fakat planlı bir açılım ve aşı programının yapılmaması halinde sektör çalışanlarının yaşama hakkının tamamen yok olacağının altını çizdi.



Taşımacılar eyleme destek verdi

Başbakanlık önünde 11 gündür eylem yapan Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, Seyahat Acentelerine destek verdi. Varilde ateş yakarak ve slogan atarak acentelerin eylemine destek veren toplu taşımacılar talepleriyle ilgili dün de sonuç alamadı. Toplu taşımacılar taleplerine cevap bulana kadar “eyleme devam” dedi.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği'nin bugün basın açıklaması yaparak, eylemin gidişatı ile ilgili karar alması bekleniyor.

