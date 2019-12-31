3 ay içinde yargılanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Turunçlu kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 40 yaşındaki Esra Korcan’ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Hüseyin Yusuf Erçika hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi mahkemeye çıkarıldı. Karma köy Pile’de yaşayan zanlının cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Esra Korcan’ın ölümünden sorumlu tutulan sürücü Hüseyin Yusuf Erçika geçtiğimiz Cuma günü teminat duruşmasına çıkarılmıştı.

İddia makamı zanlının tutuklu yargılanmasını talep ederken, savunma itiraz etmiş ve teminat için kefil olabilecek 8 tanığı mahkemeye çıkarmıştı.

Mahkeme, teminat kararını açıklamak üzere duruşmayı düne ertelemişti. Sürücü dün yeniden teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Hüseyin Yusuf Erçika, mahkeme tarafından tutuklanarak, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkeme, kararda zanlının karma köy Pile’de ikamet etmesini, polisin orada operasyon yapma yetkisinin olmamasını ve KKTC’de başka adresi bulunmasını gerekçe gösterdi.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, polisin, zanlının cezaevine gönderilmesini talep ettiğini, savunmanın ise talebe itiraz ederek, kefil olabilecek 8 kişiyi mahkemeye dinlettiğini anımsattı.

Polisin, Pile’deki yetkisi sınırlı

Güzeler, zanlının, karma köy Pile’de yaşadığına ve polisin konu bölgede yetkilerinin sınırlı olduğunu, silahlı operasyon yapma yetkisinin bulunmadığına dikkat çekti. Yargıç, dolayısı ile zanlının davalarına iştikak etmemesi durumunda polisin zanlıyı Pile’de tutuklama şansının oldukça az olduğuna vurgu yaptı. Güzeller, Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak olan zanlının, davaları görüşülünceye ve her halükarda 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.