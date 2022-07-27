‘Kaplan’ kapanda

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi’nde, garson olarak çalıştığı restorandan hırsızlık yaptığı iddia edilen Ahmet Kaplan tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının restoranın penceresini açık bıraktığı, işyeri kapanınca harekete geçtiği belirtildi.

Zanlının açık bıraktığı pencereden içeriye girdiği, kasada bulunan 3 bin 350 TL parayı çaldığı açıklandı.

Ahmet Kaplan’ın işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildiği belirtildi. Hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalması talep edildi.

Tutuksuz yargılanacak

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Yeşil, zanlının, 24 Temmuz 2022 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, çalışmakta olduğu işyerine, önceden açık bıraktığı arka pencereden girdiğini ve kasa içerisinden 3 bin 350 TL nakit parayı sirkat ettiğini açıkladı. Polis, zanlının, 25 Temmuz 2022 tarihinde, işyeri güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildiğini ve gözaltına alındığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde paranın bir kısmı ile cep telefonu bir kısmı ile de terlik aldığını anlattığını söyledi. Polis, telefon ve terliklerin zanlının evinde bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 7 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 75’er bin şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.