Ateşten gömleği onlar da giymeli

Özlem ÇİMENDAL

İktidarın büyük ortağı olan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) toplam 24 milletvekili bulunuyor. Bir kısmı 2, hatta 3-4 kez Bakanlık yaptı. Bakanlık yapmayan sadece 7 milletvekili kaldı. Seçimlere kadar onların da görevlendirilmesi halinde UBP’de Bakanlık yapmayan milletvekili kalmayacak, böylece bir dünya rekoru daha kırılmış olacak.

Bakanlık bekleyen 7 milletvekilinin isimleri şöyle:

Ahmet Savaşan (Turizm Bakanlığına aday), Sadık Gardiyanoğlu (İçişleri-Köyişleri, Ulaştırma olabilir), Hüseyin Çavuş Kelle (İlk günden Tarım için aday), Hasan Küçük (İçişleri, Köyişleri, Eğitimle ilgili) , Yasemin Öztürk (Çalışma ve Ulaştırma’ya ilgisi var), Emrah Yeşilırmak (Yerel Yönetimler Bakanlığını reddetmez), Fırtına Karanfil (Trafik ve Yol Güvenliği Bakanlığı uzmanlık alanı).



Bakanlık yapanlar

Faiz Sucuoğlu: Sağlık ve Çalışma Bakanlıkları görevinde bulundu.

Ünal Üstel: Şu an Başbakan olan Üstel, daha önce Turizm, Ulaştırma, Çevre ve Sağlık Bakanlıkları mevkiinde bulundu.

Olgun Amcaoğlu: Eğitim ve Maliye Bakanlıkları mevkiinde bulundu, şu an Ekonomi Bakanı olarak görev yapıyor.

Hasan Taçoy: Ulaştırma ve Ekonomi Bakanlıları görevinde bulundu. Şu an Çalışma Bakanlığı mevkiinde.

Dursun Oğuz: Tarım ve Maliye Bakanlıkları görevinde bulundu. Şu an yine Tarım Bakanı olarak görev yapıyor.

Sunat Atun: 2009-2018 yılları arasında tam üç kez Ekonomi Bakanlığı yaptı. Son görevi olan Maliye Bakanlığı’ndan dün istifa etti.

Hakan Dinçyürek: Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevinde bulundu.

Resmiye Eroğlu Canaltay: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaptı.

Kutlu Evren: Çevre, İçişleri ve Turizm Bakanlıkları görevinde bulundu.

Oğuzhan Hasipoğlu: Kısa bir süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevkiinde bulundu.

Özdemir Berova: 2 kez Eğitim Bakanlığı görevi yürüttü.

Ali Pilli: Sağlık Bakanlığı yaptı.

Nazım Çavuşoğlu: İçişleri, Eğitim ve Tarım Bakanlıkları görevinde bulundu, şu an 3’ün kez Eğitim Bakanlığı görevini yürütüyor.

Zorlu Töre: Daha önce Tarım Bakanlığı görevinde bulundu, şu an Meclis Başkanı.

İlk kez ve yeni atananlar

Alişan Şan: Sunat Atun’un istifasının ardından dün itibariyle Maliye Bakanlığı mevkiine atandı.

İzlem Gürçağ Altuğra: İlk kez Bakanlık görevine atandı, şu an Sağlık Bakanlığı görevini yürütüyor

Ziya Öztürkler: Yeni Bakan oldu ve şu an İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

Bakan olmayanlar

Hüseyin Çavuş

Hasan Küçük

Yasemin Öztürk

Emrah Yeşilırmak

Fırtına Karanfil

Ahmet Savaşan

Sadık Gardiyanoğlu