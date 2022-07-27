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Ateşten gömleği onlar da giymeli

UBP’de 24 milletvekilinden bakanlık yapmayan sadece 7 kişi kaldı

Ateşten gömleği onlar da giymeli

Özlem ÇİMENDAL

İktidarın büyük ortağı olan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) toplam 24 milletvekili bulunuyor. Bir kısmı 2, hatta 3-4 kez Bakanlık yaptı. Bakanlık yapmayan sadece 7 milletvekili kaldı. Seçimlere kadar onların da görevlendirilmesi halinde UBP’de Bakanlık yapmayan milletvekili kalmayacak, böylece bir dünya rekoru daha kırılmış olacak.
Bakanlık bekleyen 7 milletvekilinin isimleri şöyle: 
Ahmet Savaşan (Turizm Bakanlığına aday), Sadık Gardiyanoğlu (İçişleri-Köyişleri, Ulaştırma olabilir), Hüseyin Çavuş Kelle (İlk günden Tarım için aday), Hasan Küçük (İçişleri, Köyişleri, Eğitimle ilgili) , Yasemin Öztürk (Çalışma ve Ulaştırma’ya ilgisi var), Emrah Yeşilırmak (Yerel Yönetimler Bakanlığını reddetmez),  Fırtına Karanfil (Trafik ve Yol Güvenliği Bakanlığı uzmanlık alanı).


Bakanlık yapanlar
Faiz Sucuoğlu: Sağlık ve Çalışma Bakanlıkları görevinde bulundu.
Ünal Üstel: Şu an Başbakan olan Üstel, daha önce Turizm, Ulaştırma, Çevre ve Sağlık Bakanlıkları mevkiinde bulundu.
Olgun Amcaoğlu: Eğitim ve Maliye Bakanlıkları mevkiinde bulundu, şu an Ekonomi Bakanı olarak görev yapıyor.  
Hasan Taçoy: Ulaştırma ve Ekonomi Bakanlıları görevinde bulundu. Şu an Çalışma Bakanlığı mevkiinde.
Dursun Oğuz: Tarım ve Maliye Bakanlıkları görevinde bulundu. Şu an yine Tarım Bakanı olarak görev yapıyor.
Sunat Atun: 2009-2018 yılları arasında tam üç kez Ekonomi Bakanlığı yaptı. Son görevi olan Maliye Bakanlığı’ndan dün istifa etti.
Hakan Dinçyürek: Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevinde bulundu.
Resmiye Eroğlu Canaltay: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaptı.
Kutlu Evren: Çevre, İçişleri ve Turizm Bakanlıkları görevinde bulundu.
Oğuzhan Hasipoğlu: Kısa bir süre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevkiinde bulundu. 
Özdemir Berova: 2 kez Eğitim Bakanlığı görevi yürüttü.
Ali Pilli: Sağlık Bakanlığı yaptı.
Nazım Çavuşoğlu: İçişleri, Eğitim ve Tarım Bakanlıkları görevinde bulundu, şu an 3’ün kez Eğitim Bakanlığı görevini yürütüyor.
Zorlu Töre: Daha önce Tarım Bakanlığı görevinde bulundu, şu an Meclis Başkanı.

İlk kez ve yeni atananlar
Alişan Şan: Sunat Atun’un istifasının ardından dün itibariyle Maliye Bakanlığı mevkiine atandı.
İzlem Gürçağ Altuğra: İlk kez Bakanlık görevine atandı, şu an Sağlık Bakanlığı görevini yürütüyor
Ziya Öztürkler: Yeni Bakan oldu ve şu an İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyor.

Bakan olmayanlar
Hüseyin Çavuş
Hasan Küçük      
Yasemin Öztürk
Emrah Yeşilırmak
Fırtına Karanfil
Ahmet Savaşan
Sadık Gardiyanoğlu 

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