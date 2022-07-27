‘Psikolojisi bozuk’

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelin balkonu ile ambarını ateşe vererek kundaklama suçu işleyen Dursun Tolga Aygün hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Sanık, ceza yasasında müebbet hapis öngören kundaklama suçundan 4 ay hapse mahkûm edildi.

Kararda sanığın ciddi derecede psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkında verilen kararı Kıdemli Yargıç Şerife Katip açıkladı.

Katip öncelikle olayla ilgili olguları aktardı; sanığın 4 Nisan 2022 tarihinde saat 09.15 sıralarında Lefkoşa’nın Kumsal bölgesinde faaliyet gösteren bir otelin balkon kısmına monte edilmiş 2 adet vericinin, bir adet uydu anteninin, kapalı ambar içerisinde bulunan 3 adet halının üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildiğini söyledi.

Yargıç Katip, kundaklanan ambar içerisinde bulunan eşyaların zarar gördüğünü ifade etti.

Yargıç, soruşturma amaçlı poliste bir süre tutuklu kalan sanığın hücrede bulunduğu esnada agresifleşip fenalaşması üzerine Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldığını anımsattı.

Sanığın tedavisinin tamamlandığını, ceza-i ehliyetinin olduğuna dair rapor alındığını ifade eden Katip, yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini söyledi.

Katip, sanığın mahkum olduğu suçların uzun süreli hapis cezası öngören suçlardan olduğunu ifade ederken, ciddi psikolojik sorunları olduğunu da belirtti.

Yargıç Katip, sanık hakkında karar verirken tüm hususların değerlendirildiğini belirterek, 4 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.