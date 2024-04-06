3 ayda yargı

Girne - Güzelyurt anayolunda alkol etkisi altında araç kullanarak kaza yapan ve 19 yaşındaki Barış Ağca’nın ölümüne neden olan Emirhan Yürük dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kazanın Yürük’ün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucunda meydana geldiği belirtildi.

Kazada Ağca’nın yaşamını yitirmesinin yanı sıra 30 yaşındaki Tuğçe Kocagül ile 22 yaşındaki Zeynep Kartal’ın ağır yaralandığı kaydedildi.

Polis, kazanın 25 Mart 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Girne - Güzelyurt anayolunun 12-13 km arasında meydana geldiğini anımsattı.

Polis, 172 promil alkollü içki tesiri altında Girne istikametine doğru seyreden Emirhan Yürük’ün yönetimindeki UE 621 plakalı salon araçla dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Zeynep Kartal yönetimindeki EE 461 plakalı salon aracın önünü tıkayarak, yüz yüze çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu EE 461 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Barış Ağca’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polis, kaza sonucu UE 621 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe Kocagül ve EE 621 plakalı araç sürücüsü Zeynep Kartal’ın ağır yaralandıklarını belirtti.

Polis, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tuğçe Kocagül’ün beyin kanaması, Zeynep Kartal’ın ise kafatası, göğüs kafesi kırığı, iç organ yaralanması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.

Polis, UE 621 plakalı araç sürücüsü Emirhan Yürük’ün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 11 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini, ifadeler temin ettiklerini belirtti.

Polis memuru, kazada yaralanan Tuğçe Kocagül ile Zeynep Kartal’ın tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikeleri bulunmadığını söyledi.

Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, işlenen suçun ciddi ve ağır olduğunu söyledi.

Polis, zanlının davalarında hazır olması için tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, davaları hazırlanıncaya kadar zanlının 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevinde beklemesine karar verdi.