Hasan Yılmaz Işık : Tüketici heyeti konseyi üyeleri belirlendi

Yapılan yazılı açıklamada, "Tüketici hakları ve sorunlarının değerlendirildiği Konseyde alınacak tavsiye nitelikli kararlar hükümete hayata geçirilmesi ve uygulanması için bildirilmektedir. Derneğimiz bu amaçla bakanlığa yazılı talepte bulunduğu 22 madde başlığı altındaki önerilerimize Tüketici Konseyinin destek vermesini ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığının bu çalışmaları yapmakta istekli olmasını sevindirici ve tüketiciler için umut verici bulmaktadır.

Tüketici Konseyi’nin kararlarından olan Tüketicileri Koruma Dairesinin kurulması için Derneğimiz Tüketici Konseyi 15. Toplantısı vesilesiyle bir kez daha Hükümete çağrıda bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.