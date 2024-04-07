Rakiplere mesaj verdi

Akdeniz Ayrelli Festivali’nin 8’incisi dün düzenlenen törenle başladı. Festivalin açılışına katılan Başbakan Ünal Üstel, önemli mesajlar verdi. Üstel, “İstikrarlı yapıyı 2027’ye kadar taşıyacağız” dedi.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Akdeniz Muhtarlığı ile Akdeniz Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen festivalin açılış töreni öncesinde, “Arkaik Yansımalar” ile Akdeniz Köy Kadın Kursu sergilerinin açılışları da yapıldı.

Akdeniz Köyü meydanında yer alan festivalde halk dansları gösterileri, konserler düzenlendi, kurulan stantlarda yerel tatlar ziyaretçilere sunuldu.

Bölge esnası da satış yapma imkanı bulurken, Akdeniz Köyü Muhtarı Murat Ced, tarih, kültür ve doğal mirasın bir arada bulunduğu Akdeniz Köyünde, festivalin keyifli geçmesini diledi.

Lapta-Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de, festivalin amacının, tarihi doğal zenginlikler konusunda farkındalık yaratmak ve bölge tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Üstel: Büyük projeleri hayata geçireceğiz

Başbakan Ünal Üstel de, Akdeniz’in tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle önemli bir bölge olduğunu belirtti ve festivalin hayat bulmasına kaktı koyanları kutladı.

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’ye ziyaretini de değerlendiren Üstel, Cevdet Yılmaz ile Güzelyurt’ta iftar programında bir araya geldiklerini anımsattı. Üstel, Yılmaz’ın Güzelyurt bölgesine yönelik büyük yatırımlar yapılacağının müjdesini verdiğini söyledi.

Yılmaz’ın Güzelyurt Hastanesi konusunda da müjde verdiğini hatırlatan Üstel, 2016 yılından bu yana atıl durumda olan hastanenin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.

Hükümet olarak Anavatan Türkiye’nin desteğiyle bölgenin önemli eksikliği olan süt toplama merkezinin de hayata geçirileceğini kaydeden Üstel, göreve geldikleri günden bu yana, Anavatan Türkiye ile imzalanan mali iş birliği protokolleriyle, birçok dev proje ve altyapı çalışmasını hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam edeceklerini söyledi. 2023 yılından bu yana sorunları çözmeye çalıştıklarını ifade eden Üstel, üçlü koalisyon hükümetiyle yaratılan istikrarlı yapıyı gerekli fedakarlıkları yaparak 2027 yılına kadar taşıyacaklarını ve ülke refahı için Anavatan Türkiye desteğiyle büyük projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2024, 01:50