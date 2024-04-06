Azerbaycan Meclisi KKTC ile ilgili aldığı karar ile yankı uyandırdı ..

Serdar Şengül - Lefkoşa

"Ebedi Birlik" Gençlik Kamu Birliği Başkanı Şahin Aliyev yazılı açıklama yaparak KKTC Meclisi ile Azerbaycan meclisinin eşgüdüm içinde çalışacağından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Aliyev, "Üç devlet, tek millet" olarak kabul ettiğimiz bu birlik ve eşitlik, her geçen gün gerçeğe dönüşüyor. Bu vesileyle, Azerbaycan ile KKTC arasında kurulmakta olan siyasi, ekonomik, kültürel ve diplomatik bağların resmen meclis düzeyine ulaşmasından mutluluk duyuyorum dedi.

Aliyev, Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin gelişmesinde yeni bir aşamaya girilmesi, Türk dayanışmasının açık bir örneğidir. Biz özünde Türk Dünyası için mücadele eden gençler olarak bu dayanışmaya desteğimizi "Ebedi Birlik" çatısı altında ifade ediyor, Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımı yönünde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Azerbaycan Türkleri olarak Kuzey Kıbrıs'ın Türk dünyasındaki yerini ve önemini anlıyor ve destekliyoruz. Kardeşlerimiz arasındaki dostluk ve dayanışma ilkelerinin desteklenmesi, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adımdır. Kuzey Kıbrıs aynı zamanda Türk dünyasının ortak değer ve hedefleri paylaştığı bir yerdir. Bu bölgedeki Kıbrıs Türk halkıyla ortak değerleri ve ortak kaderi paylaştık ve bu bakımdan her iki halk da birbirini sevgiyle kucaklayarak, aralarındaki dostluk ve kardeşliği destekleyerek Türk dünyasının birliğine ve güçlenmesine katkıda bulunabilir ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2024, 13:49