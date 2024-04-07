Bazı bölgelerde seçim yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerin seçimlerle ilgili itirazlarına ilişkin kararlarını açıkladı. 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları itirazların ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelen itirazlar, kurul tarafından değerlendirilerek karara bağlanıyor. Kütahya İl Seçim Kurulu, MHP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verdi. CHP de İl Seçim Kurulu'nun bu kararına itiraz ederek YSK'ya başvurdu. YSK, CHP'nin itirazını reddederken, geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Ayrıca, Zonguldak’ın Nebioğlu beldesinde CHP’nin yaptığı, oyların tamamının yeniden sayılması istemi reddedildi. YSK, Zonguldak’ın Elvanpazarcık beldesinde CHP’nin, Tokat’ın Zile ilçesinde ise MHP’nin ‘sandıkların yeniden sayılması’ talebini reddetti. YSK, Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde AKP’nin ‘oyların yeniden sayılması’, Isparta’nın Atabey ilçesinde MHP’nin ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi taleplerini reddetti. Kurul toplantısında ayrıca Yeniden Refah Partisi’nin Samsun’un Vezirköprü ilçesinde seçilen belediye başkanına verilen mazbatanın geri alınması, İYİ Parti’nin Samsun’un Bafra ilçesinde seçimin iptal edilmesi, DEM Parti’nin Siirt’in Eruh ilçesinde seçimlerin yenilenmesi ve oyların yeniden sayılması talepleri ile DEM Parti'nin Siirt’in Atabağ beldesinde seçimlerin yenilenmesi ve oyların yeniden sayılması, CHP’nin Pınarbaşı ilçe belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ile yenilenmesi talepleri de reddedildi. YSK, Pınarbaşı'nda seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2024, 00:46