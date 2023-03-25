3 ayda yargı

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen Bodrum Operasyonunda bir kilo hintkeneviri, 20 gram kokain ve 7 adet hapla yakalanan Soyal Altuğan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne bölgesinde uyuşturucu sattığını kabul eden zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru, 14 Mart 2023 tarihinde Soyal Altuğan’ın uyuşturucu sattığına dair alınan bilgi üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Polis, zanlının Çatalköy’de aracıyla seyir halindeyken tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının üzerinde ve UH 684 plakalı aracında yapılan aramada çöp poşetleri içerisinde şeffaf naylona sarılı ve satışa hazır paketlenmiş 10 gram kokain,50 gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlıya ait cüzdan içerisinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 6 bin 900 TL ve yolcu koltuğu paspas üzerinde bulunan siyah renk çanta da yine uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 25 bin TL paralar bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, aynı gün 15.45 ile 17.00 saatleri arasında, zanlının ailesine ait olan Çatalköy’de bulunan ve kendi sorumluluğunda olan ofiste arama yapıldığın söyledi.

Polis, şifre ile girilen gizli bölme içerisinde muhafaza edilen anahtarlar ile açıldıktan sonra binanın bodrum kısmına girildiğini açıkladı.

Polis memuru, bodrumda bulunan depo içerisinde sırt çantasına konulmuş iki şeffaf naylona sarılı

940 gram hintkeneviri, bir adet alüminyum folyo içerisinde muhafaza edilen 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, hassas terazi ele geçirildiğini belirtti.

Bir kilo hintkeneviri 11 bin 500 Euro

Polis, ayrıca uyuşturucu maddelerin ambalajlanmasına kullanıldığına inanılan ve uyuşturucu kalıntısı içeren makas, tabak, 13 adet saklama poşeti, bir adet alüminyum folyo, bir adet strech film, bir adet siyah çöp torbası, 9 adet çipli saklama poşeti bulunarak emare alındığını bildirdi.

Polis, daha sonra zanlının Ozanköy’de kaldığı evde yapılan arama sonucunda yatak odasında bulunan çalışma masası çekmecesinde bir adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ve şeffaf poşette muhafaza edilmiş 5 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi kimden aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, ayrıca tasarrufunda ele geçirilen bir kilo hintkenevirini 11 bin 500 Euro, 10 gram kokaini 2 bin 100 Euro’ya aldığını anlattığını söyledi. Polis, zanlının ayrıca Aralık ayında 500 gram hintkenevirini 5 bin 500 Euro’ya aldığını da itiraf ettiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme zanlıyı 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.