Kişi başı 50 Euro aldı

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs'a kaçak göçmen gitmesini sağlayan Nkwelmesue Nzuonk Welle

Lefkoşa - Güzelyurt anayolu Yılmazköy alt geçidinde yakalandı. Sorgulanan zanlı, yabancı uyruklu 3 kişiyi sınıra bıraktığını itiraf etti. Polis, Welle ile güneye gitmek için sınırda bekleyen Pemba Mumbeta, Princess Patrah Johnanari, Egwugwo Victor Peter’i tutuklayarak, dün mahkemeye çıkarıldı

Duruşmada Welle’nin 3 şahsı sınıra götürmek için kişi başı 50 Euro aldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 22 Mart 2023 tarihinde saat 22.15 sıralarında Lefkoşa - Güzelyurt anayolu Yılmazköy alt geçidi bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan operasyonda Nkwelmesue Nzuonk Welle’nin kullanımda bulunan HN 109 plakalı BMW marka salon aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, yapılan soruşturmada Welle’nin kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeyi planlayan Pemba Mumbeta, Princess Patrah Johnanari, Egwugwo Victor Peter’i sınıra yakın bir bölgeye bıraktığının tespit edildiğini anlattı. Polis, yapılan tespit üzerine sınıra gidilerek, 3 şahsın yakalandığını ifade etti.

Polis memuru, Welle’nin 3 şahsı sınıra götürmek için kişi başı 50 Euro aldığını belirlediklerini açıkladı. Welle ile Pemba Mumbeta, Princess Patrah Johnanari ve Egwugwo Victor Peter’in önceki gün mahkemeye çıkarılarak, haklarında bir gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Polis memuru, zanlıların serbest kalması halinde yasa dışı yollardan kaçabileceklerine vurgu yaparak, teminat talep etti.

Mahkeme, ülkede yasal statüsü olmayan Pemba Mumbeta, Princess Patrah Johnanari, Egwugwo Victor Peter’in 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Çalışma izni bulunan Nkwelmesue Nzuonk Welle ise 30 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.