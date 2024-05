Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’un davetiyle KKTC’ye gelen Türkiye Kamu Baş Denetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva temaslarına başladı. Kabullerde konuşan Ombdusmanlar, üç devletin bir millet olduğunu vurguladı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’un eşlik ettiği Malkoç ile Aliyeva Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da başlayan görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretten ve son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve KKTC’nin bir millet üç devlet anlayışının yansıması olarak birlikte hareket etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Töre: Türk birliklerine önem veriyoruz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de ülkeye gelen Malkoç ile Aliyeva'yı kabul etti.

Kabulde konuşma yapan Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC kardeşliğinin bundan sonra da ebediyen devam edeceğini kaydetti.

Türk Devletleri Teşkilatının oluşumunun önemine de dikkat çeken Töre, Ombudsmanların birlik oluşturmasının fevkalade önemli olduğunu ve kendilerinin de Türk birliklerine önem verdiklerini belirtti.

Üstel Ombudsmanları kabul etti

Başbakan Ünal Üstel de TC Ombudsmanı Malkoç ile Azerbaycan Ombudsmanı Aliyeva'yı kabul etti. Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol da konuklara eşlik etti. Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan ombudsmanlarını KKTC’de görmekten onur duyduğunu ifade ederek; Türkiye, Azerbaycan ve KKTC devletlerinin “3 devlet, tek millet” olarak her platformda bir arada olmasının önemine vurgu yaptı.

Malkoç: KKTC tanınmasa da fiili bir gerçek…

Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ise, sözlerine Başbakan Ünal Üstel’e kendilerini kabulünden dolayı teşekkür ederek başladı. Ombudsman İlkan Varol’un daveti üzerine KKTC’ye geldiklerini belirten Malkoç, KKTC Ombudsmanı’nın Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği’nin (TÜRKOMB)üyesi olduğunu, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği’nin (İİTOB) toplantılarına ise davet edildiğini belirten Malkoç, KKTC tanınmasa da fiili bir gerçek olduğunu vurguladı. KKTC haklı bir mücadele veriyor.” diyen Malkoç, TDT’nin kurulmasının ve KKTC’nin bu Teşkilat’ta gözlemci üye olmasının önemine değindi.

Aliyeva: Her zaman destek olmaya hazırız

Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva da, üç devletin bir millet olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı. “Bizim yolumuz Türk birliğidir.” diyen Aliyeva, Türk devletlerinin bir olduğu zaman güçlü olduğunu anlattı. Ombudsmanların ayrımcılık yapmadan insan haklarını savunma görevini üstlendiğini vurgulayan Aliyeva, Kıbrıslı Türklere davalarında her zaman desteğe hazır olduklarını kaydetti.

Malkoç ile Aliyeva birçok temasta bulundu

Öte yandan Malkoc ile Aliyeva, Başsavcı Sarper Altıncık ile Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’yı ziyaret etti.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol’un daveti üzerine ülkeye gelen Malkoç ile Aliyeva, ilk olarak Başsavcı Altıncık ile görüştü, ardından Barolar Birliği’ni ziyaret ederek, Esendağlı ve heyeti ile bir araya geldi.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol da KKTC’de bulunan Türkiye Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ile makamında görüştü. Yüksek Yönetim Denetçisi Dairesi'nde yer alan ziyarette konuşan Ombudsman Varol, Ombudsman Malkoç ve Aliyeva’nın, davetini kabul ederek ülkeye gelmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.