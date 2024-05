'Enflasyon patlayacak'

Serdar ŞENGÜL

Asgari ücretin yüzde 23.5 atışla net 29 bin 640 liraya yükseltilmesini değerlendiren vatandaşlar, tüketim maddelerine daha yüksek oranlarda zam geldiğini belirterek, enflasyonda patlama yaşanacağı uyarısında bulundular.

Ne dediler?..

Günen İberman

“Asgari ücrete yapılan artış oldukça düşük kaldı. Ancak buna rağmen piyasada her şeye yeniden zam gelecek. Bu nedenle piyasanın sıkı denetlenmesi şarttır. Eğer denetlenmezse pahalılık başını alır gider. Halk daha da mağdur olur. Pahalılıkla birlikte enflasyon da artacak.”

Kadir Urkalı

“Artışlı maaşlar elimize geçmeden her şey zamlandı. Piyasada denetim olmadığı için hemen her gün ürünlere artış yapılıyor. Bu nedenle asgari ücrete yapılan artış ne yazık ki yeterli olmayacak. Hükümetin bu konuda denge unsurlarını iyi saptaması gerekiyor.”

Zehranur Topukçu

“Asgari ücrete artış gelir gelmez zam yağmuru başladı. Pahalılık aldı başını gidiyor. Tok insan aç insanın halinden anlamaz.”

Cafer Mehmetçağa

“Asgari ücrete yapılan artışı yeterli bulmadım. Maaşımızı almadan paramız eridi. Şimdi her şeye zam yapmaya başladılar ki, bu da enflasyonu tetikleyecek.”

Kemal Özçakır

“Bir ekonomist olarak bu artışı yeterli bulmamak ile birlikte İstatistik Dairesinin de veriler konusunda sıkıntılı bir durum yarattığına inanıyorum. Bazı istatistik verilerin tekrar revize edilmesi ve gerçek bir saptama olması halkın mağdur olmaması bakımından da elzemdir.”

Rüşan Çipal

“KKTC gibi bir ülkede bu zammı açıkçası devede kulak olarak niteliyorum. Kiralar, arabalar döviz üzerinden fiyat belirlenerek, satılıyor. Market fiyatları da dövize endeksli hatta tarladaki salatalık bile dövizle bağlantılı. Halk olarak sıkıntılar içindeyiz kurtarıcımızı arıyoruz.”

Nimet Yavuz

“Her şeye zam yaptılar. Hal böyle iken bu zammın yaramıza merhem olacağını düşünmüyorum. Bir öğün yemek yaptığımızda bin 500 liraya mal oluyor.”

Ferdi Ali

“Öğrenciyim ve bir mağazada asgari ücretle çalışıyorum, bekar olmama rağmen asgari ücret ile geçinemiyorum. Her ay kredi kartının limiti de bitiyor bu durum çok sıkıntılı ve her şey çok pahalı.”

Ali Orcan

“Sebze ve meyve alışverişi yapmak dahi zorken bu artış bize yetmeyecek. Piyasadaki fiyatlar asgari ücrete yapılan zamla birlikte yükseliyor, işin içinden çıkamayacak bir durumdayız. Allah herkesin yardımcısı olsun.”

Uygun Bora

“Bir büyük boy karpuz 300 liradan satılıyor ve yapılan zam bana göre oldukça komik. Bir oluktan diğer oluğa akacak bu zammı böyle tarif edebilirim. Bu piyasada dürüst esnaf ve toptancılar olmadığı sürece halk olarak hep ezileceğiz, hükümet ise sermaye ile hareket ediyor. Bu durumu vatandaş olarak tasvip etmemiz mümkün değil.”