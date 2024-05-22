Kameralar işe yaradı

Gönyeli’de yapımı devam etmekte olan bir inşaat alanı içerisinde muhafaza edilen toplam 38 adet demir teleskop çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma sonucu tespit edilen Hüseyin Topaloğulları, tutuklandı.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının mobese kameraları sayesinde tespit edildiği açıklandı.

Olguları aktaran polis, 17-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gönyeli’de faaliyet gösteren bir işyerine FZ 713 plakalı van araçla giden şahsın, işyerinden 38 adet teleskop kalıp malzemelerini çaldığını belirtti.

Polis, şikayet üzerine yapılan soruşturmada, mobese kamera kayıtlarının incelendiğini ve söz konusu aracın Akdoğan’da sakin zanlı zanlının kullanımında olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Polis, zanlının Akdoğan’daki ikametgahına gidildiğini ve söz konusu çalıntı melezlemelerin araçta tespit edildiğini kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifadesinin araştırılacağını belirten polis, bölgedeki benzer hırsızlık olaylarıyla bağının da araştırılacağını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.