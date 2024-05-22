Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türklerinin Avustralya’ya göç edişlerinin 80’inci yıl etkinliklerine katılmak üzere adadan ayrıldı.

Tatar, Avustralya’yı ziyaret eden ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) cumhurbaşkanı olacak.

“Benim gayem insanlarımızla kucaklaşmak, buluşmak” diyen Tatar, “Biz bir bütünüz, tek yüreğiz. Nerede olursak olalım hepimizin kalbinde, gönlünde KKTC sevgisi yatmaktadır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Ercan Havalimanı’ndan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, GKK Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve diğer yetkililer uğurladı.

Ercan Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkleriyle buluşmak üzere Avustralya’ya gittiğini ifade ederek, özellikle pandemi döneminde webiner aracılığıyla Avustralya’daki dernek, kurum, kuruluş, konsey ve futbol kulübü temsilcileriyle KKTC ile olan bağları ve ilişkileri değerlendirme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

“Benim gayem insanlarımızla kucaklaşmak, buluşmak”

“Benim gayem insanlarımızla kucaklaşmak, buluşmak” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin Avustralya’ya göçlerinin 80’inci yıl dönümünde Melbourne ve Sydney’de düzenlenecek etkinliklere katılacağını belirtti.

Şu anda yüz binden fazla Kıbrıs Türkü’nün Avustralya’da olduğunun söylendiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, artık dördüncü neslin varlığını devam ettirdiğini söyledi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan göç dalgaları daha sonra İngiliz Sömürge Yönetimindeki sıkıntılar ve 1964-1974 arası Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs Türkü’ne saldırıları ve zulümleri nedeniyle Avustralya’ya göç edildiğini anlatan Tatar, on binlerce kilometre uzaklıktaki Kıbrıs Türklerinin, öz vatanları KKTC için yaptıklarının açık ve net olduğunu vurguladı.

“Öz vatanlarından hiç kopmamışlar

Avustralya’daki Kıbrıs Türklerinin sık sık KKTC’ye geldiğini, burada yatırım yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu kadar yıldır öz vatanlarından hiç kopmamışlar” dedi. Kıbrıs Türkü’nün, Avustralya’da da tek yürek olduğunu vurgulayan Tatar, anavatan Türkiye’de, İngiltere’de, Avustralya’da Kıbrıs Türkü’nün hep kültürünü, kimliğini, örf, adet ve geleneklerini yaşatma gayreti içerisinde olduğunu ifade etti.

“Biz bir bütünüz, tek yüreğiz. Nerede olursak olalım hepimizin kalbinde, gönlünde KKTC sevgisi yatmaktadır. Çünkü büyük bir mücadeleyle bugünlere kadar gelebildik” diyen Tatar, geçmişi çok iyi bilmek gerektiğini kaydetti. Tatar, “Vefa gereğini yerine getirmek için bugün KKTC’nin beşinci cumhurbaşkanı olarak Avustralya’yı ziyaret etmek için yola çıkıyorum” şeklinde konuştu.

Tatar, Eichorst’u kabul etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkeden ayrılmadan önce AB Dış İlişkiler Servisi Genel Direktörü Angelina Eichorst’u kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar’ın da hazır bulunduğu görüşmede, AB ile ikili ilişkiler ve Kıbrıs konusundaki son gelişmeler değerlendirildi.