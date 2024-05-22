İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü, geçen cumartesi günü gelen ihbar üzerine takibe aldığı vidanjörü, boş bir araziye pis su boşaltımı yapığı esnada tespit etti.

Aynı firmaya ait bir başka vidanjörün de önceki gün kural ihlali yaptığını tespit eden Çevre Dairesi ve İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü ilgili firmaya toplam 6 asgari ücret ceza kesti.

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü'nün vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendirerek harekete geçtiği belirtilen açıklamaya göre, Çevre ve Sağlık Bölümüne, vatandaşlar, 0548 810 11 01 numaralı telefondan ulaşabiliyor.