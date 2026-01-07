3 işletmeye ceza yazıldı

Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi, Aralık ayında iş yerlerine yönelik kapsamlı denetimlerini sürdürdü.

Belediye Sağlık Şubesi tarafından gerçekleştirilen denetimler, hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarının standartlara uygunluğunu ölçmeyi amaçladı. Aralık ayında toplam 41 iş yeri incelenirken, bu işletmeler arasında bir market, 15 restoran ve kafe, bir ecza deposu, bir kuaför, 6 kasap, 5 gıda ve temizlik deposu, 3 gıda imalathanesi, bir tartı kalibrasyon kontrolü, bir seyyar satıcı, bir fırın, 3 balıkçı, bir mezbaha ve 2 alüminyum ve yedek parça işletmesi yer aldı.

Denetimlerde özellikle gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve hijyen standartları kontrol edildi. Ayrıca işletmelerin kullandığı ekipmanların uygunluğu ve çalışma ortamlarının sağlık açısından güvenli olup olmadığı da değerlendirildi. Denetimler sonucunda, uygunsuzluk tespit edilen 3 gıda üretim fabrikasına ceza uygulandı. Bunun yanı sıra 15 gıda ürünü ve 5 kullanıma uygun olmayan ekipman ile 18,5 kilogram tarihi geçmiş et ve tavuk ürününe el konuldu.

