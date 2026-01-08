Siviller tahliye ediliyor

Suriye'de Şam yönetimiyle YPG-SDG arasında çatışmalar devam ediyor. Suriye ordusu, Halep'teki 2 mahalleyi "Kapalı askeri bölge" ilan etti. Sivillerin yerleşim yerlerini boşaltması talep edildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Halep'te sınırlı bir askeri operasyonun başlatılacağını duyurdu. Önceki çatışmalarda yedi kişi yaşamını yitirdi.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin önceki gün Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar devam ediyor.

Suriye ordusu, PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk ederken, terör örgütüne ait mevzilere misillemede bulunuyor.

Halep'teki Şeyh Maksut ve Eşrefiye Mahalleleri "Kapalı askeri bölge" ilan edildi.

Sivillerin ise yerleşim yerlerini tahliye etmeleri istendi. Suriye ordusu, "Şeyh Maksut ve Eşrefiye'deki tüm SDG mevzileri meşru hedeftir" açıklaması yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına karşı “sınırlı bir askeri operasyon” başlatılacağını duyurdu. Şam yönetimi, sivillerin terör örgütü YPG/SDG unsurlarının bulunduğu noktalardan uzak durması çağrısında bulundu ve saat 15.00'dan itibaren iki bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tahliye için binlerce sivil harekete geçti

Sivillerin bölgeden ayrılması çağrısının ardından, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yaşayan binlerce sivil harekete geçti.

Suriye Haber Ajansı SANA’ya göre SDG güçleri, bölgeyi terk etmeye çalışıp insani yardım koridoruna ulaşmaya çalışan bölge sakinlerini durdurmaya çalıştı. Bu yardım koridorlarının bölgedeki sivillerin SDG saldırılarına karşı güvenli tahliyesi için oluşturulduğu bildiriliyor.

Suriyeli yetkililer dün sabah saatlerinden bu yana en az 850 sivilin bölgeden tahliye edildiğini ve bölgedeki insani koşulların kötüleştiğini söyledi.

Suriye Ordusu SDG mevzilerini bombalamaya başladı

Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra Suriye Ordusu'nun Halep'teki SDG mevzilerini bombalamaya başladığı belirtildi.

Suriye Sivil Savunma ekipleri, çatışmaların sürdüğü bölgelerde mahsur kalan ailelerin tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüklerini, tahliye noktalarına ulaşan sivillerin güvenli bölgelere ve barınma merkezlerine yönlendirildiğini açıkladı.

