Kuzu mangaldan kurtuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Trafik ekiplerinin rutin kontrollerinde, alkol tesiri altında araç kullandığı tespit edilen A.Y.’nin, aracının bagajında bir adet kuzu bulan polisler, konu kuzunun kulak numarasından Çayönü’nde sakin bir şahsa ait olduğunu belirledi. Zanlının, kuzuyu H.A.’dan aldığını söylemesi üzerine, H.A. da Gazimağusa’da tespit edildi. Zanlılar dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy; 4 Ocak’ta zanlı 1 A.Y.’nin rutin kontrollerde alkollü sürüş yaptığı esnada tespit edildiğini ve aracında bir adet ku-zu bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlı A.Y.’nin kuzuyu, yaptığı bazı işler karşılığı zanlı 2 H.A.’dan aldığını söylediğini ve H.A.’nın da Gazimağusa’da tespit edildiğini belirtti. Polis, her iki zanlının da kuzuyla ilgili makul bir izahat veremediğini ve kuzunun Çayönü’nde sakin K.B. isimli şahsa ait olduğunun tespit edildiğini mahkemeye açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiği ifade edilerek, mahkemeden süre talep edildi. Mahkeme; zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

