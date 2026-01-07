Tümü Türkmenistanlı

Lefkoşa’nın Yenicami Mahallesi’nde Türkmenistanlı şahıslara oturum izni alabilmek için sahte kira sözleşmesi ve ikametgah belgesi düzenledikleri gerekçesiyle 2025 yılı Aralık ayında tutuklanan ve soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakılan Yenicami Muhtarı S.Ö., (E-46) eşi K.Ö. (K-42) birlikte çalıştıkları A.Y.A.’dan (K-57) sahte belge aldıkları tespit edilen 8 kişi tutuklandı.

Tutuklanan Türkmenistan uyruklu M.Y., M.P., G.H., G.S., N.B., H.H., E.S. ve G.M. mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö., muhasebeci olan eşi K.Ö. ile A.Y.A.’nın, K.Ö. adına kayıtlı ve içerisinde kiracısı bulunan evleri kullanarak yabancı uyruklu şahıslara KKTC’de ikamet izni almalarına olanak sağlamak amacıyla sahte kira sözleşmeleri ve sahte ikametgâh belgeleri düzenlediklerini mahkemeye aktardı.

Polis, düzenlenen sahte kira sözleşmelerinin Lefkoşa Vergi Dairesi’ne onaylatıldığını, akabinde sahte ikametgâh belgeleri ile birlikte Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne tedavüle sürüldüğünü söyledi.

Bu yolla söz konusu şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatıldığını ve onaylatıldığını belirten polis, sahtekarlık yoluyla kayıt yapıldığını, bu işlemler karşılığında para temin edildiğini açıkladı.

Polis, muhtar ile birlikte 19 kişinin tutuklandığını ve soruşturmanın ardından tümünün teminata bağlandığını anımsattı.

Bir kişinin ikamet izni yok

Polis memuru; yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen zanlılar M.Y., M.P., G.H., G.S., N.B., H.H., E.S. ve G.M.’nin de önceki gün tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlı M.Y.’nin yardımıyla zanlı G.S. adına, zanlı M.P.’nin yardımıyla Ş.P. adına 8 bin TL karşılığında, zanlı G.H.’nin yardımıyla M.A. adına 15 bin TL karşılığında, M.N.’nin yardımıyla zanlı N.B. adına, zanlı G.M.’nin yardımıyla zanlı H.H. adına 18 bin TL karşılığında, zanlı E.S.’nin yardımıyla N.R. adına 10 bin TL karşılığında, Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö., K.Ö. ve A.Y.A. tarafından KKTC’de ikamet izni almalarına olanak sağlamak amacıyla sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgâh belgeleri düzenlendiğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların soruşturmaya etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Cezaevine gönderildi

Polis ayrıca, zanlı G.S.’nin yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini ve bu hususun teminat aşamasında dikkate alınmasını talep etti.

Mahkeme, zanlılar M.Y., M.P., G.H., N.B., H.H., E.S. ve G.M.’nin 30’ar bin TL nakit teminat yatırmasına ve birer kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme; zanlı G.S.’nin 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine karar verdi.