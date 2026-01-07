Türkiye yanımızda

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu vatandaşların tümü ABD’nin Venezuela’ya yönelik müdahalesini yanlış bulduğunu söyledi.

Vatandaşlar, demokrasiye aykırı müdahale karşısında Avrupa Birliğinin ve Birleşmiş Milletler’in etkisiz kaldığını ifade etti.

Bazı vatandaşlar, ABD’nin Kıbrıs’a da benzer bir müdahalede bulunmasını beklediklerini ancak Türkiye’nin varlığından dolayı endişe yaşamadıklarını dile getirdi.

Ne dediler…?

Hüseyin Onaç

“Amerika’nın Venezuela’ya müdahalesi insanlık namına bir faciadır. Amerika kendini dünyada tek lider ilan etti ancak insanlık için yüz karasıdır. Bu Gazze’de de böyledir ve insanlığın sonunu getirecek hareketler yapıyor. Trump ilk önce kendi halkına baksın ve başka ülkelerin insanlık haklarına el uzatmasın. Amerika’nın bir süre sonra Kıbrıs’a da müdahale edeceği bekleniyor ve içtenlikle söylüyorum Amerika’nın gözü İsrail ile birlikte Kıbrıs’ın üzerindedir ve bir süre sonra buraya da müdahale edeceğini düşünüyorum. Çok şükür Türkiye yanımızdadır.”

Mustafa Deveci

“ABD’nin Venezuela’ya müdahalesini desteklemiyorum. Amerika kendi çıkarları için zayıf ülkelerin kaynaklarına çökmek için müdahalede bulunuyor. Kıbrıs’a da müdahale edeceği iddiaları var ancak ben buna inanmıyorum. Kıbrıs mademki Türkiye garantörlüğündedir buraya müdahale etmez.”

Mehmet Ali İnce

“ABD’nin Venezuela’ya müdahalesini doğru bulmuyorum. Birleşmiş milletlerin hiçbir hükmü kalmamıştır. Amerika yapıyor yapamadığını da İsrail’e yaptırıyor Birleşmiş Milletler de izliyor. Amerika Venezuela’yı bir nevi işgal etmiştir. Amerika’nın bir süre sonra Kıbrıs sorununa da müdahale edeceğini düşünüyorum. Rum bizimle anlaşmaya yanaşmıyor o nedenle dıştan bir güç olan ya Amerika ya da Avrupa Birliği olacak gibi görünüyor. Ben bu müdahaleyi bekliyorum ya lehimize ya aleyhimize olacaktır. Dananın kuyruğu artık kopsun.”

Suphi Yıldız

“ABD’nin Venezuela’ya müdahalesini doğru bulmuyorum. Tek kelime ile iğrenç bir durumdur. Amerika’nın müdahalesine sessiz kalanlar da iğrençliğe ortak oluyor. Amerika’nın bir süre sonra Kıbrıs sorununa da müdahale edeceği yönünde iddialar da vardır. Bu dünya böyle kaldıkça her şey olabilir. Özellikle bizim ağalar sustukça her şey olabilir. Çok kızgınım özellikle bu yapılanlara bizi yönetenlerin sessizliğine çok kızgınım.”

Ahmet Aktaş

“Amerika’nın Venezuela’ya müdahalesini ben desteklemiyorum. Bu adam başa geldiği zaman dünyaya barış getireceğini söylemişti; hatta 8 ülkeye barış getirdiğini da söylüyor ancak öyle bir ışık yok. Medeni bir adam olacağına gücü var diyerek savaşı körüklüyor. Kıbrıs’a da bir süre sonra müdahale edeceği ortada çünkü güneye getirdiği gemileri ve uçakları kara kaşımıza kara gözümüze getirmedi. Zamanı geldiğinde bunu göreceğiz.”

Nurhan Felemezoğlu

“Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’ya müdahalesi demokratik bir durum değildir. İnsanı sorgusuz sualsiz evinden almak hele ki bir devlet başkanını yatağından alıp götürmek demokrasi ile bağdaşmıyor. Bir suçu varsa kendi ülkesinde yargılanır o nedenle doğru bulmuyorum. Trump’tan her şey beklenir o nedenle yakın bir gelecekte Kıbrıs’a da bir müdahalede bulunmasını bekliyorum.”

Recep Zateroğluları

“ABD’nin Venezuela’ya müdahalesi tam bir zorbalık ve tam bir zalimliktir. Allah bunlara meydan vermesin Allah bunları yok etsin inşallah. Hani demokrasi vardı diyorlardı? Hani demokrasi? Adamın ülkesine müdahale ediyorlar ve adamı sorgusuz sualsiz tutukluyorlar. Kıbrıs’a da müdahale edeceği iddiaları var ve ben bunun olacağına inanıyorum. Amerika İsrail ve İngiliz ile iş birliği içerisindedir. Haçlı ordusu her zaman böyle dünyanın dibine dinamit koymaya çalışıyorlar. Bu noktada İslam dünyası, Türk dünyası birleşmesi gerekiyor. Bu birleşme olursa haçlıların esamesi bile okunmaz.”