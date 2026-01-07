Kurşun yağdırdı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye dün sabah saat 10.00 raddelerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Toplam 5 el ateş edilirken, saldırıda galeri çalışanı 2 kişi yaralandı, bazı araçlar zarar gördü. Saldırıyı düzenleyen 20 yaşındaki motosikletli şahsın kısa sürede eşkali belirlendi.

2026 yılının ilk tetikçisi olarak kayda geçen saldırgan, olayın ardından, motosikleti bırakıp kaçarken, polis geniş çaplı operasyon düzenledi.

Saldırgan Lefkoşa’da bir restoranda börek yerken yakalandı. Saldırganın üzerine 2 adet silah bulunduğu açıklandı.

Uluhan Oto Galeri sahibi Halil Uluhan ile oğlu Halit Uluhan ise bir süre önce tehdit aldıklarını ve bu durumu güvenlik güçlerine bildirdiklerini söylerken, tehdit içeriği hakkında bilgi verilmedi.

Art arda ateş açtı

Edinilen bilgilere göre; dün sabah saat 10.00 sıralarında olay yerine giden 20 yaşındaki erkek şahıs, motosikletini galerinin yaklaşık 50 metre ilerisine bıraktıktan sonra elinde silahla iş yerine gelerek art arda ateş açtı.

Saldırının ardından zanlı hızla bölgeden uzaklaştı.

Silahlı saldırı sırasında galeri içerisinde bulunan Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi yaralandı.

Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalçasından, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğu öğrenildi. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda, galeri önünde park halinde bulunan bazı araçların da kurşunların isabet etmesi sonucu maddi hasar gördüğü belirtildi.

Motosikleti bırakıp yaya kaçtı

Soruşturma kapsamında, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen motosiklet Ortaköy Orhan Avkıran Sokak’ta bir apartman önünde bulundu. Bunun üzerine özel harekat ekiplerinin de katılımıyla apartman ve çevresinde detaylı arama yapıldı. Bulunan motosikletin incelemeye alındığı, parmak izi ve diğer teknik analizlerin yapılacağı öğrenildi.

Üzerinde 2 silah bulundu

Saldırının ardından Lefkoşa genelinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri kent genelinde arama ve denetim faaliyetleri yürütürken, dron destekli hava taraması da başlatıldı.

Ayrıca eşkali tespit edilen saldırganın fotoğrafı hava, kara ve deniz giriş noktalarına gönderildi, Ercan Havalimanı ile limanlarda kontroller sıkılaştırıldı.

Saldırgan yapılan bir ihbar üzerine akşam saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da bir restoranda börek yerken yakalandı. Zanlının tasarrufunda iki adet tabanca bulunarak emare olarak alındı.

Tetikçi Adana’dan geldi

Galeri sahibi Halil Uluhan ile oğlu Halit Uluhan ise yaptıkları açıklamada, bir süredir tehdit aldıklarını ve durumu daha önce güvenlik güçleriyle paylaştıklarını belirterek, saldırının arkasındaki nedenin ortaya çıkarılmasını beklediklerini söyledi. Saldırganı kimin gönderdiğini bildiklerini ve Adana’dan geldiğine dair bilgilere sahip olduklarını dile getiren Uluhan, “Bu yaşananlar bizi derinden sarstı. Yetkililerin saldırının ardındaki nedeni ortaya çıkarmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Can güvenliği yok

Öte yandan, yaralılardan Hidayet Duran’ın kızı Kevser Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vurulduğunu ve can güvenliği konusunda endişe yaşadıklarını ifade etti.