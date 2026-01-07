T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ercan Havalimanı’nın 30 Aralık 2025-4 Ocak 2026 tarihleri arasında 94 bin 656 yolcu ve 652 uçağa hizmet verdiğini açıkladı.
T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, havalimanında en fazla yoğunluğun 2 ve 4 Ocak tarihlerinde yaşandığı ifade edilerek, bu tarihlerde toplam 249 sefer yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, 30 Aralık 2025’te 108 uçak ve 15 bin 718 yolcuya; 31 Aralık 2025’te 100 uçak ve 13 bin 241 yolcuya; 1 Ocak 2026’te 86 uçak ve 13 bin 188 yolcuya; 2 Ocak 2026’da 122 uçak ve 17 bin 801 yolcuya; 3 Ocak 2026’da 109 uçak ve 15 bin 255 yolcuya hizmet verildiği belirtildi. En yoğun günün ise 127 uçak ve 19 bin 453 yolcuya hizmet verilen 4 Ocak 2026’da yaşandığı ifade edildi. 30 Ocak 2024-4 Ocak 2025 tarihlerini kapsayan bir önceki yeni yılda Ercan Havalimanı’nın 600 uçak ve 77 bin 902 yolcuya hizmet verdiği hatırlatıldı.
T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl döneminde havalimanında artan yolcu ve uçuş trafiğine yönelik alınan güvenlik ve operasyonel tedbirlerin başarıyla uygulandığını ifade etti.
Hava ulaşımı canlandı
Ercan Havalimanı yeni yıl döneminde; 652 uçağa hizmet verirken, 94 bin 656 yolcu ağırladı
Bayramdan Bayrama Turizm yapabilen KKTC Hotelleri gelecek Bayrama ve Şarkıcılara kadar Turisti Mumla Arayacak !