Ömer KADİROĞLU

Karaoğlanoğlu ve Lapta bölgelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan “Bonzai” emdirilmiş 257 adet kâğıt parçalarıyla yakalanan zanlılar Y.Y., M.K. ve Z.Ö. Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru; uyuşturucu madde tasarrufuna ilişkin alınan istihbarat üzerine ekiplerin harekete geçtiğini söyledi. Polis, özellikle sentetik cannabinoid maddelerin yüksek risk taşıdığına dikkat çekerek, bu tür maddeleri sokaklarda dolaştıran şahısların “saatli bomba” niteliğinde olduğunu vurguladı. Polis memuru; 5 Ocak 2026 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Lapta ve Karaoğlanoğlu'nda eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında zanlı Y.Y.nin Başpınar’da tespit edildiğini belirtti. Zanlının üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu montun cebinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan, yeşil renkli 5 adet muhtelif boyutlarda kâğıt parçasının ele geçirildiğini kaydeden polis, suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlıların evlerinde arama yapıldı

Polis, aynı gün olay yerine SV 327 plakalı motosikletle gelen zanlı M.K.’nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine durdurulduğunu ifade etti. Zanlının hem üzerinde hem de motosikletinde yapılan aramada, motosikletin selesi altında yeşil renkli, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet kâğıt parçasının tespit edildiğini belirten polis, M.K.’nin de tutuklandığını aktardı. Polis memuru; zanlı Y.Y.’nin Lapta’da kaldığı evde yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını, zanlı M.K.’nin Alsancak-Girne bölgesindeki ikametgâhında yapılan aramada ise salon içerisinde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet sigaranın emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

51 tanesini sakız kutusuna sakladı

Soruşturmanın diğer ayağında ise Girne Karaoğlanoğlu Sokak üzerinde şüpheli görülen zanlı Z.Ö.’nün durdurulduğunu belirten polis, zanlının üzerinde yapılan aramada plastik bir tüp içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 200 adet muhtelif boyutlarda yeşil renkli kâğıt parçasının ele geçirildiğini söyledi. Polis, aramanın devamında bir sakız kutusu içerisinde 51 adet daha uyuşturucu kâğıdı ile bir adet makasın bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru; ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini, zanlıların uyuşturucu maddeleri nereden temin ettiklerinin ve olası bağlantılarının araştırıldığını belirterek soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurguladı. Zanlıların serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki etme ihtimalleri bulunduğunu ifade eden polis, 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.