Kameralar ele verdi 

Ercan Havalimanı’nda yolcu hizmetleri görevlisi olarak çalışan A.Ç., bir kadını tuvalette gözetlediği gerekçesiyle tutuklandı.

Havaalanında çalışan F.K.’nin tuvalete girmesini fırsat bilen zanlının yan tarafa geçip, klozetin üzerine çıkarak, yukarından röntgencilik yaptığı iddia edildi. Zanlı dün cinsel taciz suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme tutuksuz yargı kararı verirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, cinsel taciz olayının 5 Ocak 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda meydana geldiğini söyledi. Polis, havalimanında faaliyet gösteren bir şirketin bünyesinde yolcu hizmetleri görevlisi olarak çalışan zanlının, aynı yerde görev yapan F.K.’nin P F.K.’nin tuvalete girmesinin ardından arkasından içeriye girdiğini ifade etti. Polis, zanlının yan kabine geçerek tuvalet klozetinin üzerine çıktığını ve kabinlerin üst kısmından F.K.’yi izlemek suretiyle röntgencilik yaptığını kaydetti. Polis, F.K.’nin şikayetçi olduğunu ancak kimin gözetlediğine kesin olarak görmediğini söylediğini aklardı.

Polis memuru; şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, Ercan Havalimanı’nda bulunan güvenlik kameralarının incelendiğini ve zanlının kimliğinin belirlenerek, tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve aleyhine cinsel taciz suçundan dava getirildiğini ifade etti. Polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının davasında hazır olması maksadıyla yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 900 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

