‘Türkleşme tehlikesi’

Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, “Theofania” yortusu sebebiyle ‘Politis’ gazetesine yaptığı açıklamada, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüme bir kez daha karşı çıktı.

Yeorgios “Türkiye’nin uygun gördüğü iki toplumlu iki kesimli federasyonun nüfusun yer de-ğiştirmesine, Kıbrıslı Rumların evlerini kalıcı olarak terk etmesine, kalıcı bölünmeye ve Türk-leşmeye sebep olacağı” iddiasında bulundu.

“Kıbrıs’a kontrolsüz Türk akını tehlikesinin ortaya çıkacağını” savunan Yeorgios, AB’de ge-çerli olanın üyesi Kıbrıs’ta da geçerli olması gerektiğini vurguladı. Yeorgios, “Kıbrıslı Türkler pasaport ve Avrupa’nın ayrıcalıklarından faydalanıyorlar. Diğer Avrupalıların faydalandıkları şeylerden tüm Kıbrıslıların faydalanmasını neden talep etmeyelim ki? Avrupa’da serbest dolaşım var. Bir İspanyol istediği bir yerde yaşayabilirken biz neden evlerimize ve mülklerimize geri dönemeyelim?” şeklinde konuştu.

Kıbrıs sorununun çözümü için bugüne kadar doğru bir fırsat çıkmadığı iddiasında bulunan Yeorgios, Türkiye’nin sürekli taleplerde bulunduğunu ancak Rum Yönetim Başkanı Nikos Hris-todulidis’in “ne yaptığını bilen ve AB ilkeleri çerçevesinde hareket eden biri olduğunu” savun-du.

Yeorgios, KKTC Din İşleri Başkanı ve diğer azınlıkların dini temsilcileriyle ilişkilerinin sorul-ması üzerine ise, KKTC Din İşleri Başkanıyla “iletişime geçmeye çalıştığını ancak bunun mümkün olmadığını” öne sürdü. Yeorgios, “Şu anki müftü iletişim istemiyor gibi görünüyor. Diğerleriyle iletişimimiz var” ifadelerini kullandı.

