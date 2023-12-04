Yoğun ilgi sevindirdi

Emekli İlkokul öğretmeni, eski Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Vasfi Candan’ın “Kıbrıs’ın Alektorası, Sultaninin Hası” adlı kitabının tanıtım etkinliği yapıldı.

Moderatörlüğünü Süleyman Mert’in yaptığı ve Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda geçtiğimiz Perşembe akşamı düzenlenen kitap tanıtım gecesine yüzü aşkın kitapsever ilgi gösterdi.

Konuklara kitabını da imzalayan Vasfi Candan, kitabın yaklaşık üç yıllık bir çalışmayla ortaya çıktığını anlattı.

Candan, kitabı yazma nedenini de anlattığı gecede, “1974 yılında büyük bir savaş yaşandı ve herkes köklerinden, doğup büyüdüğü topraklarından edildi. Ülkenin çeşitli yerleşim yerlerine dağılan köylerimize ve gelecek nesillere Alaktora’ya dair yazılı bir miras bırakmak istedim” ifadelerini kullandı.

Vasfi Candan'ın kaleme aldığı “Kıbrıs’ın Alektorası, Sultaninin Hası” kitabının Işık Kitabevi, Deniz Plaza mağazaları, Galeri Kültür, Gülver Kitabevi, Saydam Berberoğlu Kitabevi ve Lefkoşa Önder Alışveriş Merkezi’nde satışta olduğu da belirtildi.

