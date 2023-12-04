Can kaybı 15 bini aştı

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik yeniden başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 15 bin 523'e yükseldiğini söyledi.

Filistinli yetkili, saldırılarda yaralananların sayısının ise 41 bin 316'ya çıktığını belirtti.

Sağlık merkezleri İsrail’in hedefinde

İsrail'in sağlık merkezleri ve çalışanlarına yönelik saldırılarında 281 sağlık çalışanını öldürdüğünü ifade eden Kudra, saldırılarda 56 ambulans ve 56 sağlık kurumunun kullanılamaz hale geldiğini, 20 hastane ile 46 sağlık ocağının da hizmet dışı kaldığını aktardı. Bakanlık Sözcüsü, İsrail güçlerinin bilgileri dahilinde olmasına rağmen dün yaralıların tahliyesi için Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine giden 4 ambulans görevlisini alıkoyduğunu söyledi.

İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 35 sağlık personelini aç, susuz ve işkence altında sorguladığını belirten Kudra, bu kişilerin hala zor şartlarda alıkonulduğunu hatırlattı.

Kudra, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağlık personellerinin derhal serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Yaralılar kan kaybından ölüyor

Zorla yerinden edilmiş 1,5 milyondan fazla Filistinlinin sığınma merkezlerinde bulunduğunu belirten Kudra, bu sığınmacıların insani ve sağlık felaketiyle karşılaşmasını önlemek için acilen etkili mekanizmalar bulunması gerektiğini vurguladı.

Kudra, İsrail'in kalan hastaneleri hedef alarak hizmet dışı bırakması ve bölge sakinlerini kaçmaya zorlaması sonucunda Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerekli sağlık hizmetlerinin sağlanamaması nedeniyle yaralıların kan kaybından öldüğünü aktardı.

Gazze'de vurulmayan bir santim bile kalmadı

Bakanlık Sözcüsü, uluslararası kamuoyuna sağlık ekipmanı ve yakıt temini, sahra hastanelerinin kurulması, bölgeye sağlık ekiplerinin gönderilmesi ve yüzlerce yaralının tahliyesini sağlayacak bir insani koridoru oluşturulması için acil eylem çağrısında bulundu.

İsrail'in katliam ve tehcir politikasıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistin varlığını sona erdirmeyi hedeflediğini belirten Kudra, "insani ara"nın bitiminden hemen sonra İsrail güçlerinin sivilleri hedef almaya devam ettiğini ve bölgede vurulmayan bir santimlik alan bile bırakmadığını ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023, 09:18