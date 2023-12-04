Turizme katkı

Merit Otellerinin yaptığı çalışmaların, KKTC turizminin tanıtımında önemli rol oynadığına vurgu yapan Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, sadece poker turnuvalarıyla, zamanının büyük bir bölümünü turnuva saatleri haricinde otel dışında geçiren yaklaşık 10 bini aşkın turistin ülkemize getirildiğini söyledi.

BRT’de katıldığı bir programda ülkemiz turzmiyle ilgili tespit ve önerilerini aktaran Reha Arar, Merit olarak ülke ekonomisi ve turizmine yaptıkları katkıları ayrıntılarıyla anlattı.

Poker, briç ve tavla turnuvalarıyla kış aylarında ülkeye kaliteli turist getirildiğine ve her geçen yıl bu konuda gelen turistin arttığına dikkat çeken Reha Arar, gelen binlerce turistin Merit Otelleri dışında konakladığını ve böylelikle bölge otellerine de önemli katkı sağladıklarını kaydetti.

Turnuvalar için gelen turistlerin sadece Girne çarşısı ve tarihi yerlerini gezmediğini, Dipkarpaz’dan Lefkoşa’ya kadar birçok yerin ziyaret edildiğini belirten Arar, poker için gelen oyuncuların her gelişlerinde yeni yerleri görmek istediklerinin ve birçoğunun artık KKTC’yi iyi tanıdıklarının altını çizdi.

Yılda iki defa yapılan özellikle Teksas Poker turnuvası için ülkemize gelmeden önce iyi araştırma yapan oyuncuların birçoğunun, spesifik talepleri olduğunu belirten Reha Arar, köylerdeki özellikli restoranları bile öğrenip gittiklerini belirtti.

Reha Arar, bu detaylara bakıldığında gelen turistlerin ülke genelindeki ekonomiyi canlandırdığının görülebileceğini kaydetti.