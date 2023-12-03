GKRY Savunma Bakanlığı KKTC'yi hedef aldı..

Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ın söylediklerine dayanarak, son altı aydır KKTC makamlarının ara bölgedeki faaliyetlerinin özellikle Birleşmiş Milletler'e (BM) yönelik giderek daha kışkırtıcı hale geldiği iddiasında bulundu.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, dün RİK’te bir programda konuşan Yorgallas, “Türk Ordusu liderliğinin belirli alanlar seçtiğini ve gelecekteki bir aşamada işgalin bu noktalara kadar genişletilmesi ve gerekli olduğunu düşündüğü avantajları elde etmek için, ara bölgenin mevcut statüsüne karşı çıkmaya çalıştığını” iddia etti.

Savunma Bakanlığı ile Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) herhangi bir vatandaşının tehlikeye atılmasına hiçbir zaman izin vermeyeceğini ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için tüm gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Yorgallas, ihtilaflı tüm noktaların 24 saat izlendiğini, daha fazla devriyeler yapıldığını ve nöbetçilerin takviye edildiğini sözlerine ekledi.