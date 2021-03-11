3 milyar dolarlık mülk alıcı bekliyor

Çiğdem AYDIN

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, turizmin yeniden canlanması için acilen plan ve programların yapılması gerektiğini belirterek “Bugün başlarsak belki haziran ayını yakalayabiliriz” dedi ve tüm yetkilileri ciddi bir şekilde uyardı. Gürcafer “Turizmde 2021’i de kaybedersek felaket olur” dedi.

Diyalog’a konuşan Gürcafer, alıcı bekleyen 25 bin adet konuttan söz ederek “Bunların değeri yaklaşık 3 milyar dolardır. Turizmi yeniden canlandırmamız halinde bu konutların satışını da yapabiliriz” şeklinde konuştu. Gürcafer, tam açılım için aşılamanın hızlı bir şekilde tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Turizm için adım atılmalı

Turizm faaliyetlerinin başlayabilmesi için istikrarlı bir çizgi ve inandırıcı reklam kampanyalarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gürcafer, hala daha bu yönde adımlar atılmadığını, bu nedenle turizm açısından 2021 yılının kaçırılacağı endişesine kapıldığını kaydetti.

2021 yılının kaybedilmesi halinde, bugüne kadar hiç yaşanmayan bir ekonomik felaketle karşı karşıya kalınacağını dile getiren Gürcafer, acilen yapılması gereken plan ve programla yazın otellerin doldurulabileceğini belirtti.

KTİMB Başkanı Gürcafer, Başbakan Ersan Saner’in 1 Nisan itibariyle aşılanmış kişilerin ülkeye karantinasız girilmesinin sağlanacağı yönündeki açıklamasını anımsatarak, “Bunu başarmak için önce yapılması gerekenler var” dedi.

Mayıs ayında kapılar açıldığında, haziranda turistlerin gelmesinin sağlanamayacağını ifade eden Gürcafer, "Mart ayında reklam kampanyalarına başlar, acentelerle temasa geçilirse, belki haziran ayı yakalanabilir" dedi.

Turizme konut dopingi

Gürcafer, “Elimizde birikmiş olan 25 bin konut fazlasını rahat rahat pazarlarız. Böylece 3 milyar dolar paranın ülkemize girmesini sağlarız” diye konuştu.

Gürcafer, 25 bin konutun değerinin ortalama bir milyon TL olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Bu konutları satarsak devlet kasasına ciddi bir kaynak girer. Konutlar ülkenin her yanında vardır; çoğunluk Bafra da olsa da Lapta ve Alsancak gibi kıyı kentlerinde de konutlar bulunmaktadır. Gelen turistler satışlarımız için potansiyel müşteridir. Turistler, bu ülkenin güvenli olmasını, havasını, suyunu sakinliğini seviyor. Bu nedenle konut almak istiyor. Turizmi açmak konut satışı açısından da önemlidir.”

Aşılanma ve yapılandırma şart

KTİMB Başkanı Gürcafer, ekonomik krizden çıkmanın yolunun öncelikle aşılama olduğunu dile getirdi. Dünyada pandemi nedeniyle bir savaş verildiğini işaret eden Gürcafer, bu savaştan işletmelerin sağ çıkması için hem faiz hem de yapılandırma yasasına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Devletin üstüne düşeni yapması gerektiğini dile getiren Gürcafer, paranın maliyetini aşağı çekip, bankaların zarar görmeyeceği şekilde bir yapılandırma yapılmasının şart olduğunu kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 11:26