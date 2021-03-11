Umutlar yeşerdi

Ömer KADİROĞLU

Kademeli açılım çerçevesinde Coronavirüs önlemlerinin gevşetilmesiyle restoran ve kafelerin dış mekânları dün hizmete açıldı.

Uzun bir aranın ardından yeniden iş başı yapan restoran işletmecileri ile çalışanları açılımdan memnun kaldı.

İş yerlerinin dış mekânlarını hizmete açtıklarını, bundan dolayı mutlu olduklarını ifade eden sektör çalışanları, “Umarız tam açılım olur. Herkes kurallara uyarsa tekrar kapanmayız” dedi.

Diyalog’a konuşan sektör çalışanları dış mekânda hizmet vermeye müsait olmayan işletmeler için de düzenleme yapılmasını istedi.



Ne dediler?..

Batuhan Biçentürk

“Uzun bir aradan sonra restoranlarımızın dış mekânlarını açtık. Bu açılım bizleri memnun etti. Bir yıldır sektör olarak zor bir süreçten geçtik. Paket servis ağırlıklı çalışan bir restoran olduğumuz için az bir zararla bu süreci geçirdik ancak sektör çok dara girdi. Özellikle meyhane işletmecileri bu süreçte büyük zarar gördü. Dış mekânları olmayan restoranlar ve meyhaneler için de hükümetten bir çalışma yapmasını bekliyoruz. Dış mekânı olmayan işletmelerin iç mekânları sınırlı bir şekilde kullanmasına izin verilmesini talep ediyoruz.”

Hasan Yılmaz

“Restoranlarımızın dış mekânlarını heyecanlı bir şekilde açtık. Dilerim kısa sürede bu kısıtlamalardan kurtuluruz ve eski günlerimize kavuşuruz. Kısıtlamalar çerçevesinde bir süre sadece paket servis olarak çalıştık. Bu durum işlerimizin yüzde 60 düşmesine neden oldu. Dileğim herkesin konulan kurallara uyması ve tekrar bir kapanma yaşamamamızdır. Kapalıyken bir takım ödemelerimiz aksadı. Bu aksayan ödemelerimizi yoluna koyabilmek için çalışmak zorundayız.”

Levent Özerdağ

“Dış mekânlarımızı açtık ve müşteri kabulüne başladık. Bu açılımın iyi olacağına inanıyorum. Çok uzun süre kapalı kaldık. Kapalılık sürecinde devletten herhangi bir destek görmedik. Uzun süren bir kapalılık döneminin ardından geçen Mayıs ayında açılım olmuştu. Sağlık Bakanlığı’nın koyduğu tüm kurallara uyulmuştu. Ancak salgının seyri nedeniyle yeniden kapandık. Bu kapanmanın olmaması gerekiyordu. Geçtiğimiz Aralık ve Ocak aylarında çok kötü bir dönem geçirdik; cirolarımız yüzde 50 düştü. Şubat ayında da 12 gün kapalılık yaşanınca ve sadece paket servis ile hizmet kararı alınınca sektör iyice kötü bir hale geldi. Çok yanlış bir yönetim anlayışı var. Bu sektör zaten kendi önlemini alır. Gelirimizi kaybettiğimiz için yeniden kapanma olmasın diye tüm önlemleri alıyoruz. Kapatma kararı doğru bir karar olmadığı için dilerim ki tekrar bu durum yaşanmaz. Öte yandan birçok restoran dış mekânında hizmet vermeye müsait değildir. Bu nedenle iç mekânların da kullanılabilmesi için bir karar üretilmesi gerekiyor. Kapatmak yerine denetim yapılmalı ve kurallara uymayan işletmeler tespit edilmelidir.”

Mehmet Saymaz

“Dış mekânlarımızı müşterilerimize açtık ancak öğrenci az olduğu için müşteri gelecek mi bunu düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra iyi olur. Öyle zor bir döneme girdik ki kredi çekip borçlarımızı kapatıyoruz. Bir süre sadece paket servisi hizmeti verdik ve bu süreçte işlerimizde çok ciddi düşüşler oldu. Bundan sonra işlerimizin eskisi gibi olacağına inancımız kalmadı. Kapalılık sürecinde aksayan ödemelerimiz oldu. Biriken borçları ödememiz için çalışmamız gerekiyor. Kapalılık sürecinde küçük esnafın ayakta kalabilmesi için devletin destek olması gerekiyordu ancak hiçbir destek göremedik. Umarım tekrar bir kapanma yaşamayız.”

Ahmet Yıldırım

“Restoranların dış mekânlarının açılmasına yönelik adım olumlu ve iyi bir karar oldu. Umarım tekrar bir kapanma olmaz ve işlerimizi tekrar eskisi gibi olur. Biz alınan kararlara harfiyen uyuyoruz çünkü geçimimizi işletmelerimizden sağlıyoruz. Bazı restoranların dış mekân yerleri yok. İç mekânlarda kısıtlı müşteri kabul edilebilmesi için bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu arada tüm sektör çalışanlarına çağrım kurallara uymalarıdır. Kurallara uyalım ki bir daha kapanma olmasın.”

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Uyulması gereken kurallar

Restoran ve kafelerin uyması gereken kurallar açıklandı.

Bakanlar Kurulu kararı açılacak olan dış mekânlarda kurulacak masaların arası 2 metre mesafe ve aynı masada sandalyeler arası 60 santim olacak şekilde düzenleme getirildi.

Ayrıca çalışanların PCR testi yaptırması ve her 7 günde bir testleri yenilemesi de şart koşuldu.

Restoran ve kafelerin pazarları hariç haftanın altı günü 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 11:21