‘Bırakın çalışalım’

İlki 2020 yılı Mart-Mayıs ayları arasında, diğeri 1 Şubat 2021 tarihinden 4 Mart’a kadar iki kez kapanma süreci yaşayan berber ve kuaförler, gerek maddi gerek manevi kayıplarını gidermeye çalışıyor.

Kapanma süreçlerinin hem maddi hem de psikolojik açıdan büyük zarara neden olduğunu belirten kuaför ve berberler, bir daha kapanmanın adını dahi duymak istemiyor.

Yaklaşık üç ay süren ilk kapanmanın ardından bir açılım yaşandığını, toparlanmaya çalışırken ikinci darbeyi aldıklarını dile getiren sektör çalışanları, “Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Umarız bir daha böyle süreçler yaşamayız ve iş yapmaya devam edebiliriz. Üçüncü bir kapanmayı kaldıramayız” dedi.

Eren Birinci

“Ekonomik olarak büyük zarara uğradık. Bizim tek kazancımız, ekmek kapımız dükkânımızdır. Yeni bir kapanmanın adını bile duymak istemiyoruz. İlk kapanma döneminde 3 kez yerine sadece bir defa bin 500 TL destek aldık. Başka bir destek de göremedik. Çok zor durumdayız.”

Erol Ersöz

“Yaklaşık 40 gün boyunca kapalı kaldık, çok büyük zarara uğradık. İlk kapanmanın etkisi bitmeden ikinci kapanma bizi iyice dibe vurdu. Bir hafta önce açıldık, yoğunluk oldu ancak maalesef henüz ilk kapanmanın zararlarını giderecek bir kazanç elde edemedik. Yeni bir kapanma olursa çaresiz mesleğimi değişeceğim.”

Hüseyin Köklüoğlu:

“Yaklaşık 40 günlük kapanma süreci bizim için oldukça zor geçti. İlk kapanma sürecinin ardından belimizi doğrultmaya çalışırken ikinci bir darbe yedik. Şu an zararımızı giderebilmek için canla başla mücadele ediyoruz ancak yeni bir kapanma süreci yaşanırsa ayakta durabilecek gücümüz kalmaz.”

İdris Pazar

“Zorlu bir süreçten geçiyoruz, kapalı olduğumuz süreçte parasız kaldık, ekonomik olarak dibe vurduk. Geçtiğimiz hafta açıldık, iyi de iş yaptık ancak bu zararımızın cüzi bir kısmını bile karşılamıyor. İki kez kapatıldık, üçüncü bir kapanmada artık biteriz.”

Ercan Erdoğan

“Kapanma süresi boyunca birçok müşterimizi kaybettik, ekonomik olarak dibe vurduk. Geçtiğimiz hafta açıldık; ilk günler işler iyiydi, uzun süre berbere gidemeyen müşteriler geldi. Ancak şu an işler eskisinden bile daha kötü seviyeye gelmiş durumda. Yaşanan belirsizlik de bizi etkiliyor, çalışma saatlerimiz kısıtlanmış durumda. Eski dönemdeki çalışma saatlerine dönerek müşterilerimizi yeniden toplamamız gerekiyor.”

Uğur Ramazanoğlu

“Kapalı kaldığımız dönem çok zor geçti. İki kez kapatıldık ve hem ekonomik hem de psikolojik olarak çöktük. Ülkemizde maalesef sadece memurlar düşünülüyor, esnaf ile özel sektör devletin umurunda bile değil. Birçok iş yeri kapandı ve biz de büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu karar alırken, esnaf ve zanaatkarlar odasından da fikir alsın. Her meslek grubundan fikir alınmalıdır, çünkü kurulun uzmanlık alanı sağlıktır. Önlemleri belirlerken, işyerleri ile ilgili uzman olan kişilerden de önlemler konusunda fikir alınması son derece elzemdir. Bir daha kapanma olursa ülkede büyük kaos yaşanacağı düşüncesindeyim çünkü; insanların artık tahammülü kalmadı.”