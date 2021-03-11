Şikâyetçi oldu: Tecavüze uğradım

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta bölgesinde karantina oteli olarak kullanılan işletmede A.E.’nin (E-46) aynı yerde kendisi gibi izole olarak tutulan erkek bir şahsa tecavüz ettiği öne sürüldü.

Olayın 27 Şubat 2021 tarihinde meydana geldiği, tecavüze uğradığını iddia eden M.D. isimli erkek şahıs ile zanlı A.E.’nin aynı odada buluşup alkol aldıkları belirtildi.

Zanlının daha sonra alkolün tesiriyle M.D.’ye tecavüz ettiği öne sürüldü. M.D. ile A.E.’nin Türkiye’den birlikte geldikleri ve geçen hafta karantinaya alındıkları öğrenildi.

Şikâyetin önceki gün yapıldığı belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma aşamasında tecavüz zanlısı olarak gözaltına alınan A.E. hakkında tutukluluk talep edildi.

Peşinden odasına gitti

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada soruşturmayı yürüten polis, olayla ilgili iddiaları akatardı.

Polis, olayın 27 Şubat 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lapta’da, karantina oteli olarak hizmet vermekte olan bir işletmede meydana geldiğini söyledi.

Polis, otelde karantinada bulunan zanlı A.E.’nin, yine kendisi ile aynı yerde ama başka bir odada izole olarak tutulan M.D. isimli erkek şahıs ile birlikte alkol aldıklarını açıkladı.

Polis, M.D.’nin daha sonra kendi odasına geçtiğini, zanlı A.E.’nin bir süre sonra onun yanına gittiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlı A.E.’nin yatak odası içerisinde M.D.’ye tecavüz ettiğini söyledi.

Şikâyetin önceki gün yapıldığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, zanlı A.E’nin tutuklandığını belirtti.

Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken emareler olduğunu kaydeden polis, 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.