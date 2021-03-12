Zor bir süreç bekliyor

Özgül Gürkut MUTLUYAKALI

Koronavirüs salgınıyla geçen bir yıl, KKTC ekonomisini de olumsuz etkiledi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, salgının ekonomiye etkisinin yüzde 14,3 oranında küçülme olacağını tahmin ediyor.

Deniz, ekonomik aktivitenin yavaşlaması sonucu kamu gelirlerinin azalmasının, KKTC ekonomisini zorlu bir sürece soktuğunu söyledi.

Turgay Deniz, TAK’a, Covid-19 salgınının Kıbrıs Türk ekonomisine etkilerini rakamlarla değerlendirdi.

Deniz, ülkede Mart 2020’den itibaren güçlü bir şekilde hissedilen Covid-19 salgınının ekonomiyi olumsuz etkileyerek, geçen yılın ekonomik kayıplarla geçmesine yol açtığını söyledi.

Deniz, “Birçok ülkede olduğu gibi başta turizm ve yükseköğretimdeki kayıplardan kaynaklı olarak, KKTC ekonomisinde de önemli ölçüde bir talep düşüşü ve ekonomik daralma kaydedilmiştir. KKTC ekonomisinin 2020 yılı sonunda yüzde 14,3 civarında küçüleceği tahmin edilmektedir” dedi.

Yolcu sayısı yüzde 78; geceleme yüzde 82 azaldı

2019 yılında hava ve deniz yoluyla gelen yolcu sayısının KKTC uyruklular hariç 1 milyon 749 bin 979’ken Mart ayında başlayan pandemi sonrası, 2020 yılında bu sayının yüzde 78 oranında azalarak 388 bin 837 olarak gerçekleştiğini bildiren Deniz, konaklayan kişi sayısının da 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 79 düşüşle 244 bin 614 olduğunu; geceleme sayısının ise 4 milyon 456 bin 543’ten 791 bin 959’a düşerek yüzde 82 azaldığını ifade etti.

İşsizlik yüzde 10,1

Birçok sektörün kısmen veya tamamen kapanması sonucunda ortaya çıkan ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın, işgücü piyasasını da olumsuz etkilediğini ve 2020’de pandeminin etkisiyle işsizlik oranının yüzde 10,1’e yükseldiğini kaydeden Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, diğer göstergelerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“2020 Ocak-Kasım döneminde; TL’de yaşanan değer kaybı, yabancı öğrencilerin ülkelerinde olması ve turist sayısındaki ciddi azalmanın da etkisiyle 2020 yılının ilk 11 ayında ithalatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 daraldığı görülmektedir. İhracatta ise yüzde 22 oranında artış yaşanmıştır.

Kamu gelirleri azaldı

Ekonomik aktivitenin yavaşlaması sonucu kamu gelirlerinin azalması, KKTC ekonomisini zorlu bir sürece sokmuştur. 2020 yılında gelirler bütçesinde 5,4 milyar olarak tahmin edilen vergi gelirlerinin 4,9 milyarı tahsil edilebilmiştir. İthalatta alınan alınan gümrük vergisi yüzde 5,23, katma değer vergisi ise yüzde 17,4 gerilemiştir.

Bahsi geçen dönemde, kamunun ayrıca dahilde alınan katma değer vergisi gelirleri yüzde 10,7 oranında gerilemiştir. Mahalli gelirlerin yerel giderleri karşılama oranı 2019 yılında yüzde 96’yken, 2020 yılında yüzde 87 seviyesine kadar gerilemiştir.”