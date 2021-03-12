‘Yararı olmaz’

İktidardaki DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Cenevre’de gerçekleştirilecek olan beş taraflı gayriresmi konferans ışığında, Kıbrıs sorunuyla ilgili gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde Rum hukukçu Polis Poliviyu’yla bir araya geldiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Neofitu, Poliviyu’yla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili korku ve felaket tellallığının, yararlı bir kılavuz olmadığı görüşünü ortaya koydu.

“Kıbrıs sorununun çözümünden sonra, halkın tamamı için daha iyi bir yarına ilişkin perspektifler meydana getiren birçok konu bulunduğunu” savunan Neofitu “Kıbrıs sorununun çözümünün vatandaşların gündelik hayatını iyileştireceğini, buna paralel olarak kendilerine topraklarını ve mülklerini geri alma fırsatı vereceği gibi, ekonominin gelişmesi aynı zamanda Türkiye’nin şu anda sahip olduğu tek taraflı müdahale hakkından kurtulmaları ve işgal birliklerinin adadan ayrılması için fırsat vereceği” iddiasında da bulundu.

Neofitu, halkın kaygılarını gidermeleri ve avantajlardan bahsetmeleri gerektiğine de işaret etti.

Neofitu ile Poliviyu’nun görüşmesinde, anayasal boyut ve çözümün uygulanması konularının ele alındığını belirtildi.

Öte yandan Neofitu’nun çok saygın bir hukukçu olarak nitelendirdiği Poliviyu ise, açıklamasında, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili çabanın başarısız olması durumunda, yalnızca dışta değil içte de, Kıbrıs’la ilgili birçok sıkıntı ortaya çıkacağını tahmin ettiğini söyledi.

Gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun bugün de KKTC’nin 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve diğer Kıbrıs Türk liderlerle temaslarda bulunacağını ekledi.

