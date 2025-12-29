Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2026’nın Kıbrıs Türk halkı için “yeniden doğuş” yılı olacağını vurgu-ladı. Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halka olan güvenini vurgulayarak, “Hep birlikte çok çalışacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman şunları belirtti:

“2025, pek çok alanda "bu böyle gitmez"in Kıbrıs Türk halkının aklında ve yüreğinde artık tamamen netleştiği yıl oldu.

2026, yine pek çok alanda bu halkın "yeniden doğuşu"nun taşlarını hep birlikte döşeyeceğimiz yıl olacak.

Ne "biz böyle iyiyiz" diyenlerin çabalarına, ne de karamsarlığa yenileceğiz.

Hep birlikte çok çalışacağız. Benim halkıma güvenim tam.

Çocuklarımıza bırakırken yüzümüzün kızarmayacağı bir ülkeyi hep birlikte yaratma yolundaki adımları 2026'da atmaya başlayacağız.

Umut nerede diye soruyorsanız yeri bellidir: Çocuklarımızın, gençlerimizin gözlerine bakın. Alın gülüm-semelerini, yüreğinize yerleştirin ve arkanıza bakmadan yürüyün. Ben öyle yapacağım...”

