Patron tutuklandı

Lefkoşa’da iş aracıyla yapılan kazanın ardından sahte evrak düzenleyen 3 kişinin ardından bir kişi daha tutuklandı. Tutuklanan H.R. dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

İş aracının ait olduğu nakliye şirketinin sahibi H.R.’nin mesleki sürüş ehliyeti olmadığı halde kazıcı-yükleyici aracı kullanarak kaza yapan K.T.’nin (E-24) S.A. ve H.A. aracılığıyla sahte sürüş ehliyeti ibraz etmesini sağladığı belirtildi.

Polis, K.T.’nin 25 Aralık 2025 tarihinde Hamitköy’de kullanımındaki yükleyici araç kaza yaptığını söyle-di. Polis, yapılan incelemede zanlının sürüş ehliyetinin kullandığı aracı kapsamadığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, bunun üzerine zanlı K.T.’nin, S.A. aracılığıyla, H.A.’ya ait sürüş ehliyetini temin ettiğini, ardından Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kaporta işletmesine gittiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlılar K.T., S.A. ve H.A.’nın söz konusu iş yerinde trafik kazasına ilişkin sahte beyanname dol-durduklarını ve bu belgenin bir sigorta acentesine verilmesini sağlayarak tedavüle sürdüklerini söyledi.

Soruşturma memuru; olayın, sigorta şirketi tarafından yapılan inceleme sırasında fark edildiğini, du-rumun polise bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlı K.T., H.A. ve S.A.’nın tutuk-landığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu K.T.’nin patronu olan H.R’nin S.A. ve H.A. ile iletişime geçerek, suçun işlenmesine ön ayak olduğunu belirtti. Polis, H.R.’nin S.A.’yı telefonla aradığını, S.A.’ın da H.A. ile ileti-şime geçtiğini ve böylelikle evrak sahteleme suçunu birlikte işlediklerini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıdan el yazı örneği alınacağını belirterek, ek süre talep etti.

Mahkeme; hakkında “evrak sahteleme, tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

