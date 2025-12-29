Federasyon defteri kapandı

Başbakan Ünal Üstel, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “BM kararlarına atıf çözümün şek-lini belirler” yönündeki açıklamasına tepki göstererek, bu sözlerin niyetlerini gizlemeye çalışanların aslında Kıbrıs Türk halkına dayatmak istediklerini açık biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, yaptığı açıklamada, “BM kararlarına atıf çözümün şeklini belirler ve à la carte yakla-şamazsınız söylemleri; federasyon dışında hiçbir çözüm seçeneğinin kabul edilmeyeceğinin açık itirafı-dır. Bu yaklaşım, iki egemen devlete dayalı çözümü baştan reddeden ve Kıbrıs Türk halkına tek taraflı bir model dayatmayı amaçlayan bir tutumdur” dedi.

Üstel, Kıbrıs Türk tarafının duruşunun net ve tartışmasız olduğunu vurgulayarak, bu duruşun Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın defalarca ifade ettiği görüşle uyumlu oldu-ğunu belirtti. Başbakan, “Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve gerçekçi bir çözüm ancak iki egemen devlet temelinde mümkündür. Bu görüş ne geçicidir ne de taktikseldir. Bu duruş, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadele-sinden süzülüp gelen tarihî ve meşru bir iradenin ifadesidir” ifadelerini kullandı.

Üstel, federasyon modelinin artık kapanmış ve defalarca başarısız olmuş bir yaklaşım olduğunu vurgu-ladı. Ayrıca, iki egemen devleti savunduğunu iddia eden tarafların BM ortak açıklamalarının gerçek anlamını Kıbrıs Türk halkına açık ve şeffaf şekilde anlatma sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Başba-kan, “Kıbrıs Türk halkı ne istediğini bilmektedir. Anavatan Türkiye bu duruşun arkasındadır. Biz de bu çizgide, kararlılıkla ve tereddütsüz şekilde yürümeye devam edeceğiz” diyerek açıklamasını tamamladı.

