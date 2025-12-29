310 sürücü rapor edildi

Ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 310 sürücü aleyhinde yasal işlem başlatıldı; 17 araç trafikten men edildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; denetimlerde 2 bin 56 sürücü kontrol edildi. Sürücülerin 157'si süratli, 10'u alkollü, 4'ü sigortasız, biri emniyet kemeri takmadan, 4'ü muayenesiz ve 8 'i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.
12 sürücü cep telefonu kullanmak, 14'ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, biri trafik ışıklarına uymamak ve 99'u diğer trafik suçlarından ceza aldı.
