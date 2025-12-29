İhraç işlemi başladı

KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Nijeryalı zanlılar C.R.N. ile L.C.A. mahkemeye çıka-rıldı.

Zanlılar hakkında 3 gün ek tutuklama emri alınırken, ihraç edilmeleri için işlem başlatılacağı açıklandı.

Polis memuru; zanlıların Lefkoşa Adli Şube ekipleri tarafından Gönyeli’de Büyük Fener Sokak üzerinde bulunan isimsiz bir apartmanın 15 numaralı dairesinde tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhace-ret incelemesi sonucunda zanlı L.C.A.’nın 8 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam bin 511 gündür, zanlı C.R.N.’nin ise 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren bin 133 gündür KKTC’de yasal statüleri bulun-maksızın ikamet ettiklerinin belirlendiğini aktardı.

Polis, zanlılar aleyhinde Muhaceret Şubesi’nde detaylı sorgulama yapılacağını, ayrıca ihraç işlemlerinin başlatılacağını kaydetti.

Polis, resmi yazışmaların yapılacağını, zanlıların ülkede bulundukları süre boyunca herhangi bir adli suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını ifade etti.

Polis memuru; yürütülecek soruşturma aşamasında zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.