Soruşturma genişledi

KKTC’deki tüp bebek merkezlerine yumurta vermeye gelen iki kadın, Türkiye’ye dönüşlerinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 44 şüpheli yakalanırken, 41 kadının 811 kez yumurta satışı yaptığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 14 ilde yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, donör olduğu belirlenen iki kadın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) bir kliniğe yumurta vermeye geldikten sonra Türkiye’ye dönüşlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; operasyonun ardından gözaltına alınan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, devam eden çalışmalarda beş şüpheli daha yakalandı. Böylece toplam gözaltı sayısı 44’e yükseldi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

811 kez yumurta satışı

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre; olayın örgüt lideri olduğu öne sürülen kadının durumdan şüphelenen eşi tarafından CİMER’e yapılan başvuruyla ortaya çıktığı iddia edildi.

Yapılan incelemelerde, 22-33 yaş aralığındaki kadın donörlerin toplam 811 kez KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan’a gittiği belirlendi. Bu seyahatlerin yumurta hücrelerinin alınması amacıyla gerçekleştirildiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, bir doktorun kadınları yumurta hücrelerinin alınması için Kıbrıs’taki tüp bebek merkezlerine yönlendirdiği belirlendi.

Organizatörlerin kadınlardan alınan yumurta hücrelerinin her birini 60 ila 80 Avro arasında temin ettiği, tüp bebek merkezlerine ise yaklaşık 100 Avro’ya sattığı öne sürüldü. Bu faaliyetler sonucunda yaklaşık 2 milyon Avro’luk para trafiğinin oluştuğu tespit edildi.

İstanbul merkezli operasyon kapsamında Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Tekirdağ, Giresun, Aydın, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Karaman ve Muğla’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Fiziksel özelliklere göre katalog

Soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu öne sürülen Hacer T.’nin, donör kadınların fotoğraf ve görüntülerini çekerek yumurta hücresi talep eden kişilere gösterdiği belirlendi. Eski eczacı olduğu belirtilen kadının sevgilisinin ise işlemlerde kullanılacak ilaçları temin ettiği iddia edildi.

Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, donör kadınların kişisel ve fiziksel özelliklerinin kayıt altına alındığı bir katalog da bulundu. Kadınların kan grubu, göz rengi, ten rengi ve saç rengi gibi özelliklerinin arşivlendiği, bu bilgilerin potansiyel müşterilerle paylaşıldığı tespit edildi.

Müşterilerin çocuk sahibi olmak için belirli fiziksel özelliklere sahip donörler talep ettiği, özellikle sarı saç ve mavi göz gibi özelliklerin istendiği, organizatörlerin ise talepleri karşılayabileceklerini belirttiği öne sürüldü. Ayrıca müşterilerin isteklerine göre fiyat tarifesi oluşturulduğu belirlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.