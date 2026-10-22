Tümü imha edildi

Metehan Sınır Kapısı’nda, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yapan aracında 305 kilo 400 gram kemiksiz tosun eti ile 41 kilo kuzu kavram yağı bulunan B.M. (E-44), tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı yargılanmak üzere teminata bağlandı. Toplam 411 bin 370 TL değerindeki ithali yasak ürünler emare alınırken, etler veteriner kontrolünde imha edildi.

Mahkemede detayları aktaran polis memuru; 20 Ekim 2026 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Metehan Sınır Kapısı’nda polis ekipleri tarafından yapılan aramada, zanlının kullanımındaki salon aracın bagajında toplam 346 kilo 400 gram ithali yasak ürün tespit edildiğini söyledi.

Polis, araçta bulunan 305 kilo 400 gram kemiksiz tosun eti ile 41 kilo kuzu kavram yağının emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Zanlının Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını kaydeden polis, aynı gün Gümrük ve Rüsumet Dairesi ile Veteriner Dairesi’nden gerekli ifadelerin temin edildiğini ifade etti. Polis, etlerin veteriner kontrolünde Gönyeli Belediyesi zabıta ekipleri tarafından imha edildiğini de aktardı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmın tamamlandığını belirten polis, zanlının davasını kabul ettiğini ifade ederek teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasakladı. Yargıç, zanlının 80 bin TL nakit teminat yatırması; iki kefilin 600’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına emir verdi.

