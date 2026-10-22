Fiyat farkı yok

Ömer KADİROĞLU

Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı’na yerli halkın yanı sıra yabancılar da rağbet ediyor. Afrikalı kadınlar üzümü, Avrupalılar elmayı tercih ediyor. Yerli halk ise yüksek fiyatlardan dert yanarak, denetim yapılmasını talep ediyor.

Ne dediler?..

Orhan Öztürk

“Pazardan salatalık, mısır ve biber aldım. Pazarda neredeyse tüm ürünlerin fiyatları çok fazla yüksektir. Fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler oluyor. Yerli üretimi olmasına rağmen 85-100 liradan satılan soğan ve 100-150 liradan satılan domatesi alamadım. Bir beklentimiz kalmamıştır. Bu fiyatlara alıştırıldık ve çalıştığımız ancak mutfağa gidiyor.”

Zehra Eliçin

“Pazardan salatalık ve üzüm aldık. Fiyatlar her zamanki gibi belli bir seviyenin üzerindedir. Bu yüksek fiyatlar aile bütçemizi etkiliyor. Fiyatı en yüksek ürün 350 lira kilosu satılan incirdir. Fiyatı yüksek diye almaktan vazgeçtiğimiz çok ürün oluyor.”

Yusuf Hüseyin

“Pazardan ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar yüksektir. Pazarda birçok ürün çok yüksek fiyatlara satılıyor. Fiyatı yüksek ürün ise kilosu 350 lira olan incirdir.”

İştar Yalçın

“Pazardan ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak çok sinir oldum. 5-6 tane kabak aldım 165 lira tuttu. Kıbrıs’a geri döneli 4-5 gün oldu gerçekten pişman oldum. İngiltere’de bile bu kadar pahalılık yoktur.”

Cebrail Civaklı

“Pazardan elma ve üzüm aldım. Fiyatlar her geçen gün yükseliyor ve umarım hükümet bu konuda bir çalışma yapar. Pazar yerinde fiyatlar marketlere göre çok farkla daha ucuz olsa da yine de çok pahalıdır. Bir kilo elma aldım 4 tane girdi poşete. Domates 2 kilo alsan 300 lira geliyor ve bizi çok olumsuz etkiliyor.”

Yakup Aygün

“Pazardan eksiklerimizi almaya geldik ancak fiyatlar yüksek. Marketten alamadığımız için daha ucuz olur diye pazara geliyoruz ancak burası da pahalıdır. Fiyatı en yüksek ürünler bu hafta domates, üzüm ve biberdir. Fiyatı yüksek ürünleri az da olsa alıyoruz. Beklentimiz her geçen gün daha da zorlaşan şartlar karşısında alım gücünü kaybeden vatandaşlar için piyasada denetim yapılmasıdır. Bir ailede iki kişi çalışmadıktan sonra geçim çok zordur.”

Osman Yarkın (Esnaf)

“Satışlar orta düzeyde gidiyor. Üretim maliyetleri çok yüksek ve bu fiyatlara yansıdığı için vatandaşlar alamıyor. Üretimde ciddi zorluklar yaşıyoruz. Güzelyurt bölgesinde doğal afet oldu ancak böyle kabul görmediği için ne sigorta ne de devlet bize zarar gören ürün ve seralarımızla ilgili bir ödeme alamadık. Diğer yandan her şey aşırı pahalı olduğu için bizler de pahalı satmak zorunda kalıyoruz. Mazot, elektrik, işçilik ve diğer maliyetler yükseldikçe satılan ürünlerin de fiyatları yükseliyor. Bu noktada yetkililerden beklentimiz bizlere yardımcı olmalarıdır çünkü bu sene yine zararla gidiyoruz.”

Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:

İthal alıç: 800 TL

Çilek: 700 TL

Hurma: 600 TL

İncir: 300 TL

Mantar: 260TL

Ayşe kadın fasulye: 250 TL

Acı Biber: 250 TL

Bamya: 250 TL

Guafa: 250 TL

Kivi: 200 TL (KG)

Taze Fasulye: 200 TL

Cennet Hurması: 200 TL

Kapya biber: 200 TL

Armut: 160 TL

Ayvası: 150 TL

Börülce: 150 TL

Nar: 150 TL

Mango: 150 TL (adet)

Kabak: 150 TL

Elma: 150 TL

Domates: 140 TL

Üzüm:140 TL

Portakal: 120 TL

Ananas: 140 TL (adet)

Şeftali: 100 TL

Nektarin: 100 TL

Limon: 100 TL

Mandalina: 100 TL

Avokado: 100 TL (adet)

Muz: 100 TL

Salatalık: 90 TL

Patlıcan: 80 TL

Soğan:85 TL

Pancar: 80 TL

Patates: 80 TL

Sarma: 70 TL

Havuç: 60 TL

Kış kavunu: 50 TL