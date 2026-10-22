‘Akıl sorunu var’

Lefkoşa’da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ü.V. (E-67), dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının akli dengesiyle ilgili raporların bulunduğu belirtilirken, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine karar verildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 17 Ekim tarihinde saat 11.00 sıralarında, babaannesiyle birlikte Lefkoşa’da bir markette bulunan 10 yaşındaki kız çocuğunun yanaklarından makas aldığını, beline sarıldığını ve

“Senin adın ne fıstık?” diyerek cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Aynı gün yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını belirten polis, incelenen kamera görüntüleri sonucunda zanlının tespit edildiğini ve 20 Ekim’de Lefkoşa’da bulunarak tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini, kamera görüntülerinin inceleneceğini belirten polis, zanlının akli dengesiyle ilgili bazı raporların temin edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesi amacıyla 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığıyla ilgili raporları polise sunduklarını belirtti.

Mahkeme; zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilerek hazırlanacak raporun mahkemeye sunulmasına emir verdi.