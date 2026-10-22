Lefkoşa’da evinde uyuşturucu ve iki adet hassas terazi bulunarak tutuklanan Nijeryalı O.A.O. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının 2021 yılından beri ülkede ikamet izinsiz kaldığı açıklanırken, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, 9 Ekim 2026 tarihinde saat 15.20 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlı O.A.O.’nun Yenikent’te bulunan ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapıldığını söyledi.

Polis, Vezneciler Sokak’taki ikametgâhta gerçekleştirilen aramada, 87 gram ağırlığında hintkeneviri ile 2 adet hassas terazinin bulunarak emare alındığını kaydetti. Zanlının suçüstü gereği tutuklandığını belirten polis, mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek tutukluluk süresi alındığını ifade etti. Polis, yapılan kontrolde zanlının 2021 yılından beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün de belirlendiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.