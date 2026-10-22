Üçü de cezaevinde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 10 Ekim’de uyuşturucu madde içerdiği belirlenen 3 kağıt parçasıyla yakalanan Ü.A. (E-32), Z.Ö. (E-46) ve Ö.G. (E-45), teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı. Mahkemenin belirlediği teminat şartlarını yerine getiremeyen üç zanlı, Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Keleş, 10 Ekim’de saat 11.15 sıralarında, Ü.A. ve Z.Ö.’nün tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğu ve bir araçla seyir halinde oldukları yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, saat 11.40 sıralarında söz konusu aracı mezarlık yolunda tespit ettiklerini belirterek aracın önünü kestikleri sırada zanlıların araç dışına bir kağıt parçası atarak kaçtıklarını anlattı. Aracın ise 15 Ağustos Bulvarı’na kontrolsüz şekilde çıkarak kaza yaptığını kaydetti.

Üç zanlının olay yerinde tutuklandığını belirten polis, araç içerisinde yeşil renkli, uyuşturucu madde içerdiği belirlenen 3 kağıt parçası ele geçirildiğini açıkladı. Zanlıların söz konusu maddeleri Ö.G.’den aldıklarını söylemeleri üzerine Ö.G.’nin de tespit edilerek tutuklandığını aktaran polis, uyuşturucu maddelerin Ü.A. ve Z.Ö.’ye 8 bin TL karşılığında satıldığının belirlendiğini ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlılar için uygun teminat talep etti.

Mahkeme; üç zanlının 150’şer bin TL nakdi kefalet ödemesi ve ikişer kefilin 1’er milyon TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlılar, Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.