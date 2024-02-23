30 bin TL ödedi

Türkiye’den aldıkları Suriyeli mültecileri TIR dorsesine gizleyerek ülkeye soktukları iddia edilen Şahin Perde ve Hatice Çiftçi’nin suç ortağı olan Atilla Alaslan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Teminatla serbest bırakılan zanlının mültecilerin cep telefonlarını, cüzdanlarını ve pasaportlarını çaldığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 5 Şubat 2024 tarihinde Girne Limanı’ndan Şahin Perde’nin kullanımında bulunan LC 931 plakalı TIR’ın dorsesinde yaşları 15 ile 40 arasında olan 6 Suriyeli kişinin KKTC’ye kanunsuz olarak sokulduğunu anımsatarak, bu mültecilerin Lefkoşa’ya götürüldüğünü söyledi. Polis, zanlı Atilla Alaslan’ın Kırklar bölgesinde mültecileri teslim aldığını belirtti. Polis, zanlıya teslim edilen mültecilerin sınırda yakalanarak, tutuklandıklarını, ifadelerinde Alaslan’ın cep telefonlarını, cüzdanlarını ve pasaportlarını çaldığını söyleyerek, şikayetçi olduklarını belirtti.

Polis, zanlı hakkında Girne’de yürütülen insan kaçakçılığı soruşturmasının yanı sıra Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesiyle ilgili da soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, Girne ve Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak, toplam 5 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargı kararı veren mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.